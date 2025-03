De afgelopen jaren heeft Red Bull een wagen gebouwd waar eigenlijk alleen Max Verstappen mee uit de voeten kan. Ook in 2025 blijkt dat waar Verstappen hier en daar om de pole position kan vechten, teamgenoot Liam Lawson zich vooral in de onderste regionen van de tijdenlijst begeeft. Volgens F1-Insider wil Verstappen vooral dat die situatie voorbij is.

Alexander Albon was in 2020 de teamgenoot van Verstappen en de Britse Thai vertelde een tijdje terug in een interview hoe de rijstijl van Verstappen in elkaar steekt. De Nederlander kan met een hoge mate van gevoeligheid omgaan en de achterkant van de auto's vaak goed opvangen, andere coureurs hebben daar iets meer moeite mee. Albon zelf, die mocht na één jaar bij Red Bull Racing weer vertrekken. Sergio Pérez volgde hem op en hoewel de Mexicaan in de eerste paar seizoen nog wel aardig mee kon komen, verviel hij in 2023 en in 2024 diverse keren in een vormdip. Verstappen gaf meerdere keren aan dat het vooral aan de wagen lag en ook nu Lawson aan het kwakkelen is, hoopt de Nederlander vooral dat de wagen verbeterd.

Ingrepen Red Bull

Het medium stelt dat het doek al is gevallen voor Lawson en dat Tsunoda met grote zekerheid in Japan wordt aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Toch zou de Nederlander daar niet blij mee zijn. Verstappen is, naar verluidt, van mening dat het de verantwoordelijkheid is van de engineers, om een wagen te bouwen die niet alleen door de regerend kampioen kan worden bestuurd. Daarnaast zou Tsunoda's deelname aan de Grand Prix van Japan, namens Red Bull ook verkeerd kunnen uitpakken. Mocht de Japanner net als Lawson geen gang vinden in de RB21, dan gaat hij af voor zijn thuisfans.