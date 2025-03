Hoewel Max Verstappen bij Red Bull Racing nog lang niet van plan is op te geven, vermoedt Michael Schmidt – F1-journalist bij Auto Motor und Sport – dat de huidige situatie toch niet te lang moet duren. De Duitser stelt dat de viervoudig kampioen iets meer geduld heeft dan vader Jos of manager Raymond Vermeulen, maar dat ook hij na vijf à zes races gaat twijfelen aan zijn toekomst.

Voor Verstappen is de situatie bij Red Bull Racing hetzelfde als voor de gloriejaren, die begonnen vanaf 2021. In het tijdperk daarvoor had Red Bull niet de snelste wagen en keek het vooral tegen een achterstand aan op Mercedes. Sinds 2022, toen het huidige grondeffecttijdperk van start ging, heeft Red Bull wel de snelste bolide, maar halverwege 2024 nam McLaren die status over.

Red Bull-coureur heeft meer geduld dan vader Jos

In Formel Schmidt gaat de journalist in op de huidige situatie bij Red Bull, en dan met name op hoe de gemoedstoestand van Verstappen is. "Ik ga ervan uit dat hij een stuk meer geduld heeft dan bijvoorbeeld zijn vader of zijn manager. Zij zetten veel meer druk op hem dan Max", opent Schmidt. Vader Jos heeft zich in de voorbije weken al diverse keren uitgelaten over de huidige situatie bij Red Bull.

McLaren en Ferrari geen optie

Hoewel diverse teambazen gepoogd hebben om Verstappen binnen te hengelen, wijst Schmidt naar de teams die inmiddels hun deuren gesloten hebben. "Mocht hij na vijf à zes wedstrijden merken dat het nog steeds niet loopt, dan gaat hij wellicht wel nadenken over zijn toekomst en het probleem is dan: 'waar kan hij heen?' McLaren en Ferrari vallen af, en dan blijven alleen Mercedes en Aston Martin over", legt de Duitser uit.

Bij Aston Martin zou Verstappen worden herenigd met Honda en Adrian Newey, maar de huidige resultaten beloven geen succes voor de toekomst. Bij Mercedes zou Verstappen George Russell vervangen, maar de Engelsman heeft voorlopig twee podiumplekken weten te pakken en lijkt momenteel het maximale uit de W16 te halen.

