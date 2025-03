Geruchten doen de ronde dat Yuki Tsunoda al vanaf de aankomende F1 Grand Prix van Japan mag instappen bij Red Bull Racing. Liam Lawson valt erg tegen in het vervloekte zitje naast Max Verstappen en kan er dus na twee raceweekenden al uitgegooid worden. Tsunoda werd in China gevraagd of hij klaar is om bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant in te vallen.

