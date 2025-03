Helmut Marko is van mening dat als Red Bull Racing het voor elkaar krijgt om in de Grand Prix van China de bandendegradatie onder controle te houden, Max Verstappen kanshebber is voor de overwinning.

Max Verstappen vangt zondag de Grand Prix van China aan vanaf de vierde startplaats. De viervoudig wereldkampioen kwam 0.176 seconde te kort ten opzichte van de poletijd van Oscar Piastri, en start zodoende achter Piastri, George Russell en Lando Norris. Die achterstand is minder groot dan men had verwacht volgens Helmut Marko, maar voor de zondag ligt er een ander probleem op de loer. De Red Bull jaagt namelijk in hoog tempo de banden over de kling.

Artikel gaat verder onder video

Zes kanshebbers voor de overwinning

"Het ligt heel dicht bij elkaar en het verschil naar McLaren is veel kleiner dan waar we op hoopten", vertelt Marko na afloop van de kwalificatie voor de camera van Viaplay. "Het verschil was één tiende, dus als we morgen onze bandendegradatie onder controle kunnen houden, wordt het een gevecht met de twee McLarens, twee Ferrari's en de auto's van Mercedes. Zes mensen kunnen vechten voor de overwinning."

Bandendegradatie Red Bull Racing

Op de vraag of de bandendegradatie in de sprintrace al beter was dan tijdens het weekend in Australië, klinkt het: "Nee. Op P1 hadden we minder degradatie dus dat is verbeterd, maar het begint nog steeds veel eerder dan bij de anderen. Met de veranderingen die we hebben gedaan, werkt het morgen hopelijk." De Grand Prix van China gaat morgenochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.

Gerelateerd