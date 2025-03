George Russell heeft zijn petje afgenomen voor zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton na afloop van de sprintracekwalificatie op het Shanghai International Circuit in China. In gesprek met F1TV gaf de Mercedes-coureur toe diep onder de indruk te zijn van hun prestaties en gaf hij ook aan verrast te zijn door McLaren tijdens de kwalificatiesessies.

Hamilton en Verstappen wisten zich vrijdag tijdens de sprintracekwalificatie naar de eerste startrij te rijden. McLaren leek onstuitbaar, zeker na de sterke vrije training waarin Lando Norris bijna een halve seconde sneller was dan Charles Leclerc. Ook in SQ1 en SQ2 waren Norris en Oscar Piastri bijzonder snel. Toch wisten de McLaren's geen pole position te pakken, iets dat uiteindelijk voor Hamilton was weggelegd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris legt zwakke plekken McLaren bloot: 'Daarom eindigde ik achter Verstappen'

Russell onder de indruk van Hamilton

Russell was onder de indruk van zijn oud-teamgenoot: "Ik ben redelijk tevreden met mijn ronde in SQ3. Een knappe prestatie van Lewis om hier pole position te pakken. Dat was echt een geweldige ronde." Russell zelf was tevreden met zijn vijfde tijd, al weet hij dat de verschillen klein zijn. "In SQ2 stond ik op een gegeven moment buiten de top tien en het volgende moment sprong ik ineens naar P2. Maar het voelde niet anders aan om eerlijk te zijn. Je moet het echt perfect doen en vandaag hebben we het goed gedaan."

Russell over Verstappen

Ondanks de verrassende snelheid van McLaren tijdens de kwalificaties, is Russell optimistisch over de kansen van zijn team tijdens de sprintrace. "Lewis en Max [Verstappen] deden het aan het einde echt geweldig. Wij zaten er ook niet ver achter en ik denk dat we een goede kans maken in de sprintrace." De prestaties van Hamilton en Verstappen waren indrukwekkend te noemen, want Hamilton pakte de pole position en Verstappen volgde op slechts achttien duizendsten van een seconde. "Het kan wel eens een interessante (sprint)race worden."