We zitten om 4:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste en tevens enige vrije training op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025 en het eerste sprintweekend, en dus is er maar één trainingssessie. De wedstrijd zal voor de achttiende maal gehouden worden in Jiading. Het is zo'n 24°C en zonnig. Wie gaat de snelste tijd pakken en wie bereidt zich het beste voor op de sprintkwalificatie? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van China Sort by: Latest Oldest Grote voorsprong McLaren bij vallen van de vlag De finishvlag is gevallen op het Shanghai International Circuit en daarmee komt er een einde aan de eerste en enige vrije training. Lando Norris zet een 1:31.504 neer en dat bezorgt hem P1, 0.454 seconden onder de tijd van Charles Leclerc. Oscar Piastri, Lewis Hamilton en George Russell completeren de top vijf voor een indrukwekkende Nico Hülkenberg in de Kick Sauber. De sprintkwalificatie gaat van start om 8:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Verstappen breekt ronde af Max Verstappen breekt zijn ronde op de softs af en zakt terug naar P15 op 1.181 seconden achterstand. De Limburger komt weer naar buiten met nog 1 minuut op de klok, nadat Red Bull hem weer op de mediums had gezet. Norris in de Ferrari-sandwich Lando Norris plaatst zich tussen de Ferrari's op de tweede plaats. Met een 1:32.161 is de McLaren-coureur 0.058 seconden langzamer dan Charles Leclerc. Geen verbetering voor Russell, maar wel voor de Ferrari's George Russell komt over de streep, maar weet verrassend genoeg niet sneller te gaan dan hij deed op de mediumcompound. De rode bolides gaan wel sneller. Charles Leclerc pakt P1 met een 1:32.103. Lewis Hamilton maakt er een Ferrari één-twee van op 0.092 seconden achterstand. Licht op groen met nog 8 minuten te gaan De vrije training wordt hervat. 19 coureurs hebben 8 minuten de tijd om ruimte te vinden op de baan voor een kwalificatierun. Uiteraard staat iedereen nu op de softs. Weinig tijd over voor kwalificatierun De Alpine van Jack Doohan wordt nu door de marshals veiliggesteld. Herhalingen laten zien dat de blauw-roze bolide plotseling, middenin de bocht, uitviel. Er staan nog 9 minuten op de klok. Het gaat krap worden voor alle teams om een gaatje te vinden voor een representatieve kwalificatierun. Rode vlag voor Doohan Jack Doohan was na Oscar Piastri de laatste die nog de pits had moeten bereiken, maar met nog 13 minuten te gaan, valt de Alpine stil. Hij meldt dat de stuurbekrachtiging uitviel en de auto het daarna begeven heeft. De rode vlaggen hangen uit. Stand na tweede longrun op mediumcompound Met nog 15 minuten te gaan in de vrije training, komen de coureurs weer naar binnen. De teams zullen nu de kwalificatieruns op de zachte band voorbereiden. Russell Leclerc Piastri Hamilton Antonelli Verstappen Norris Sainz Tsunoda Albon Alonso Gasly Ocon Doohan Stroll Hülkenberg Hadjar Bearman Lawson Bortoleto Spin voor Leclerc Charles Leclerc gaat in de rondte in de eerste bocht, maar gelukkig krijgt hij zijn Ferrari nog uit de grindbak. De sessie hoeft dus niet geneutraliseerd te worden. Kilometers maken Er worden weinig verbeteringen gedaan, maar iedereen blijft op de baan om de ene na de andere ronde af te leggen op de mediumcompound. De harde én de zachte band hebben we nog niet gezien. Charles Leclerc gaat wel iets harder, maar zit met een 1:32.701 nog steeds 0.324 seconden verwijderd van George Russell. Oscar Piastri schuift op naar P3 met een 1:32.839. We hebben nog 21 minuten te gaan in de vrije training. Flapperende DRS We zagen het eerder al bij de Racing Bulls, maar het valt op dat de McLaren nu ook last heeft van de DRS die, wanneer geactiveerd op het rechte stuk, flappert in de wind. Dat is niet ideaal. Dat zorgt voor meer weerstand en dus een lagere topsnelheid vergeleken met wanneer het DRS-element van de achtervleugel stabiel zou blijven. Stuurprobleem voor Gasly Eén van één druppelen de coureurs weer naar buiten, opnieuw op de mediumcompound. Pierre Gasly loopt wat vertraging op vanwege het verwisselen van zijn stuur om een elektronisch probleem op te lossen, maar de instellingen van zijn nieuwe stuur kloppen niet. Baan veel sneller dan in 2024 Het Shanghai International Circuit heeft, zoals Yuki Tsunoda al op de boardradio zei, meer grip dankzij het nieuwe asfalt. De poletijd van Max Verstappen vorig jaar was een 1:33.660. De snelste tijd van George Russell is, met een 1:32.377, bijna 1.3 seconden sneller. Stand na longruns op mediumband Russell Leclerc Hamilton Antonelli Verstappen Piastri Norris Sainz Albon Alonso Gasly Stroll Hadjar Doohan Bearman Lawson Tsunoda Ocon Hülkenberg Bortoleto Russell halve seconde onder Leclerc George Russell gaat rond in een 1:32.377 en is op die manier precies 0.500 seconden sneller dan Charles Leclerc. Iedereen heeft alleen nog maar op de mediums gereden en bijna iedereen komt naar de pits om de longruns af te sluiten met nog 38 minuten te gaan. Load more

