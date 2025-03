De Formule 1 is deze week neergestreken in China, waar vanaf morgen het sprintweekend van start gaat op het Shanghai International Circuit. Daar worden Max Verstappen en co. echter blootgesteld aan een luchtkwaliteit die omschreven wordt als 'zeer ongezond' en zelfs potentiële gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Dit meldt Accuweather.com.

Na de seizoensopener in Australië is het F1-circus direct doorgevlogen naar Shanghai, de grootste stad van China en qua inwonersaantal zelfs de grootste gemeente ter wereld. In het Oost-Aziatische land is de luchtkwaliteit meer dan eens discutabel, maar de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in Shanghai aanzienlijk verbeterd. De Chinese overheid heeft onder meer energiecentrales gemoderniseerd, het aantal vervuilende voertuigen op de wegen teruggedrongen en renovaties met ultralage emissies in de staalindustrie gestimuleerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ondanks deze vooruitgang blijft de gemiddelde PM,25-concentratie, de officiële term voor piepkleine stofdeeltjes, met 25 μg/m³ véél hoger dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen richtlijn van 5 μg/m. En deze week is dat in Shanghai nog vele malen erger: namelijk maar liefst 90 μg/m³.

Zeer ongezonde luchtkwaliteit Shanghai: 'Risico op gezondheidsproblemen'

Door de extreem verhoogde PM2,5-concentraties in de lucht van Shanghai, staat de AQI, Air Quality Index, momenteel op 200 - en voor zondag zelfs op 216. Het bijbehorende waarschuwingslabel van 'Very Unhealty', ofwel zeer ongezond, is dan ook een understatement. Er wordt dan ook gewaarschuwd: 'Gezondheidsklachten zullen onmiddellijk merkbaar zijn bij gevoelige groepen. Gezonde mensen kunnen ademhalingsproblemen en keelpijn ervaren.' Accuweather.com laat weten dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht van Shanghai momenteel 'ernstige gezondheidsproblemen' kan opleveren. "De ernstige gevolgen zijn voor de longen en het hart. Blootstelling kan leiden tot hoesten of ademhalingsproblemen, verergerde astma en de ontwikkeling van chronische luchtwegaandoeningen."

Concentraties grof fijnstof, stikstof- en zwaveldioxide ook te hoog

Maar niet alleen de extreem hoge concentratie van fijnstof vormt een gezondheidsrisico voor iedereen die dit weekend op of rondom het circuit bivakkeert. Ook de concentraties van grof fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide zijn te hoog in Shanghai op dit moment. Het grove fijnstof en het stikstofdioxide kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, terwijl de hoeveelheid zwaveldioxide voornamelijk irriterend kan werken op de luchtwegen. Vanuit Accuweather klinkt dan ook het advies om binnen te blijven en buitenactiviteiten te verplaatsen, zeker als men gevoelig is.

Impact op F1-coureurs in China?

Wat kan de impact hiervan zijn op de Formule 1-coureurs? Doordat coureurs sneller en dieper ademen, krijgen ze meer verontreinigende stoffen binnen. Dit kan het uithoudings- en reactievermogen beïnvloeden. Langdurige blootstelling kan leiden tot kortademigheid, hoesten en keelpijn. Daarnaast kan de combinatie van fysieke inspanning en luchtvervuiling zorgen voor een langere herstelperiode. Coureurs zouden er goed aan doen om intensieve trainingen voorafgaand aan racesessies niet buiten af te werken en een FFP2 of FFP3-masker te dragen buiten de cockpit. Of de FOM en FIA maatregelen nemen vanwege de slechte en zeer ongezonde luchtkwaliteit in Shanghai, is (nog) niet bekend.