Max Verstappen gaat "neutraal" het raceweekend in China in. De viervoudig wereldkampioen laat weten dat het makkelijker is, als je er niet te veel emotie inlegt.

Het Formule 1-circus is van Australië afgereisd naar China, waar aanstaande zondag op het Shanghai International Circuit de tweede ronde van het wereldkampioenschap 2025 verreden wordt. Max Verstappen werd tijdens de openingsdans in Melbourne tweede na een kletsnatte en chaotische race, maar Red Bull Racing lijkt onder droge omstandigheden een aanzienlijke achterstand op McLaren te hebben.

Bandenmanagement Red Bull Racing

De grootste uitdaging van de RB21 lijkt momenteel het bandenmanagement. Helmut Marko liet eerder deze week weten dat de auto van Red Bull ongeveer zes ronden het tempo van McLaren kan matchen, maar dat daarna de banden te veel beginnen te slijten. Een probleem dat met drie tot vijf races opgelost zou moeten zijn. Het is dus even afwachten wat de verhoudingen dit weekend in China zullen zijn. Verstappen staat er daarom nuchter in.

Neutraal het weekend in

"Neutraal. Niet te positief, niet te negatief", klinkt het op de vraag van Viaplay hoe hij het weekend ingaat. "Dat werkt het beste. Als je er niet zoveel emotie inlegt, is het allemaal wat makkelijker. Ik focus me gewoon op mijn auto. We proberen ieder weekend weer wat verbeteringen door te voeren of weer wat te leren, zo gaan we elk weekend in. Dit circuit is vaak zwaar voor de banden, maar geen idee wat het nieuwe asfalt nu gaat geven. Dat moeten we even afwachten."

