Het team van McLaren lijkt dit jaar de gedoodverfde favoriet en daarvoor moet het team van Zak Brown ook zien af te rekenen met de formatie van Christian Horner, Red Bull Racing. Inmiddels is algemeen bekend dat het duo niet de beste vrienden zijn en Brown doet er nog maar eens een schepje bovenop.

McLaren is het seizoen uitstekend begonnen door met Lando Norris de eerste zege van het jaar te pakken op het kletsnatte circuit van Albert Park. De renstal van Brown hoopt dit jaar een serieuze gooi naar de rijderstitel te doen, nadat men eerder al beslag wist te leggen op de constructeurstitel in 2025. Daarvoor moet men af zien te rekenen met onder meer Red Bull en Max Verstappen, het team dat onder leiding van Horner de komende maanden het gat naar McLaren hoopt te dichten om zo de strijd aan te gaan voor de felbegeerde titel van dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Vete Brown en Horner

Daar waar Verstappen en Norris het doorgaans goed buiten de baan kunnen vinden, geldt dat voor Brown en Horner allemaal wel wat anders. Met name de Amerikaan laat vaak niet na om Horner te bekritiseren in de media. Zo was hij tijdens de rel rondom de Brit en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag de voorste man om kritiek te leveren en ook na de crash tussen Verstappen en Norris liet hij zich zeer kritisch uit over de werkwijze van Red Bull.

Schepje bovenop

Inmiddels lijkt het erop dat de McLaren-CEO ook niet van plan is om een stapje terug te doen in de vete tussen hem en Horner. In gesprek met The Telegraph geeft hij aan dat ook de manier waarop hun relatie geportretteerd wordt in Drive to Survive klopt. "Dat was zoals het is. Wij liggen elkaar niet. Ik hou niet van de manier waarop hij zijn werk doet en ik twijfel er niet aan dat het andersom hetzelfde is. Ik denk dat het goed is voor de sport. Je hebt verschillende karakters nodig. Je hebt rivaliteiten nodig. Sommige rivaliteiten zijn vriendelijk en sportief. Sommige zijn wat harder. Zo is het altijd geweest."

Gerelateerd