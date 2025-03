Regerend wereldkampioen Max Verstappen moet in 2025 gaan jagen op zijn vijfde wereldtitel. Daar waar Verstappen in de voorgaande jaren vooral een voorsprong moest beschermen, zal hij dit jaar moeten gaan jagen. In gesprek met ManofMany wijst Verstappen naar de verschillen in de twee rollen.

De kop is eraf in 2025, want de Grand Prix van Australië werd dit weekend verreden. De omstandigheden waren tijdens de race verraderlijk, maar Lando Norris wist uiteindelijk als eerste over de streep te komen. De verwachting is dat het gevecht zich dit jaar dan ook tussen Norris en Verstappen zal afspelen, hoewel de ingrepen van de FIA mogelijk nog voor een nieuwe krachtsverhouding kunnen zorgen.

Artikel gaat verder onder video

Jager of prooi

Verstappen legt uit dat hij liever een voorsprong beschermd, maar dat de rol als jager hem ook wel ligt: "Het is altijd beter om opgejaagd te worden, want dat betekent dat je aan de top staat, toch? Maar ik vind het niet erg om de jager of de prooi te zijn—uiteindelijk houd ik ervan om te winnen. Ik wil kampioenschappen winnen. Als dat betekent dat ik van achteren moet komen en een doel moet aanvallen, dan is dat prima. Ik pas mezelf gewoon aan aan de rol die nodig is."

1,029 days 🔝 A record-breaking streak at the top of the @F1 standings 🦁 pic.twitter.com/Xfr9uivJ1X — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 18, 2025

Gerelateerd