Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 08:04

Angelo Sticchi Damiani, voorzitter van de Automobile Club d'Italia, maakt zich grote zorgen over de Grand Prix van Italië dat op het Autodromo Nazionale Monza plaatsvindt. Het circuit heeft nog een contract tot en met 2025, maar het is hoogst onzeker of er ook wordt geracet, na die periode.

The Temple of Speed, zoals het circuit in Monza ook wel wordt genoemd, is al sinds de jaren vijftig een vaste stop op de Formule 1-kalender. Het is onderdeel van de vaste circuits die de Formule 1 elk jaar aandoet, maar sinds de nieuwe eigenaren aan de macht zijn, zijn ook de traditionele circuits hun plek op de kalender niet meer zeker. Bij La Gazetta dello Sport luidt Damiani de noodklok.

Artikel gaat verder onder video

Circuit moderniseren

"Sinds 2016 is er 44 miljoen euro geïnvesteerd, en vandaag begint ons budget het moeilijk te krijgen. In het jaar van Covid was er gelukkig geen 'fee' nodig, terwijl we in 2021 12 miljoen verloren, en zelfs vorig jaar sloten we lichtjes met verlies af", zo legt de voorzitter de penibele situatie uit. In de ogen van de sport zijn er al een heleboel circuits in Europa en het lijkt erop dat de circuits fans van elkaar afpakken op het vasteland.

Plekje niet meer zeker

Voorlopig heeft het Italiaanse circuit een nieuwe begroting ingediend voor de verbouwing van het circuit. Het is de bedoeling dat het asfalt wordt hernieuwd, een metro-lijn wordt aangelegd en er moeten overkappingen komen op de tribunes en voor de paddockclub. Er moet nog wel een goedkeuring komen voor het financiële plan en volgens alle berichten gaat die er komen, maar Damiani maakt zich zorgen voor de periode na 2025. "Men zegt dat er in Europa te veel Grands Prix zijn en gezien de verzoeken uit Amerika, Azië en nu ook uit Afrika, zijn al onze inspanningen tevergeefs als Monza zich niet aanpast", aldus de voorzitter.