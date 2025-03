Het is zondag en dat betekent racen! Voor het eerst in drie maanden gaan de coureurs weer aan een Grand Prix beginnen: de Grand Prix van Australië. Tenminste, dat is vanaf 05:00 uur de bedoeling, maar de enorme hoeveelheid regen en wind kan roet in het eten gaan gooien en voor vertraging gaan zorgen. Volg alle ontwikkelingen hier op de voet!

