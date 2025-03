De Britse Formule 1-uitzendgemachtigde Sky Sports F1 is niet welkom bij een speciale preview van de nieuwe Formule 1-film in Melbourne, waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt. De film gaat op 25 juni in première, maar de Britse zender zal afwezig zijn bij deze exclusieve vertoning.

Afgelopen seizoen liep Pitt tijdens meerdere raceweekenden mee met het Formule 1-circus om beelden te schieten voor de nieuwe film. Hij speelt daarin de rol van Sonny Hayes, een fictieve coureur die aan de slag gaat bij het elfde team op de startgrid: Apex GP. De wagens waarin de acteurs reden, zijn omgebouwde Formule 2-auto's, geproduceerd door Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Sky niet welkom op speciale preview

De Formule 1-teams zijn uitgenodigd om voorafgaand aan het nieuwe seizoen een speciale preview van de film te bekijken. Tijdens de persconferentie voor de teambazen vertelde Aston Martin-teambaas Andy Cowell: "Ik geloof dat er binnenkort een preview is waar we allemaal naartoe gaan." Presentator Simon Lazenby haakte daar direct op in door aan te geven dat de omroep niet welkom is bij de vertoning.

Voorval in Groot-Brittannië

Lazenby gaf vervolgens tekst en uitleg over een incident tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2024: "Ik denk niet dat we een uitnodiging krijgen voor de première, omdat… Ik geloof dat het Silverstone was. Nu de opnames zijn afgerond, kunnen we het waarschijnlijk wel zeggen. We liepen – Naomi [Schiff], Jenson [Button] en ik – naar Brad toe vooraan op de grid en probeerden een selfie te maken. Later kregen we een bericht terug dat we meneer Pitts proces hadden verstoord." Na dat bericht gingen er al deuren dicht: "Dus, excuses aan Brad als hij dit ziet. Ja, dat is de reden dat we niet gaan."

Gerelateerd