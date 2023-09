Overzicht podiumplaatsen 2023: Piastri voegt zich in het lijstje podiumbezoekers

Lars Leeftink

Zoals elk seizoen zijn er weer een paar teams die vaker op het podium te vinden zijn dan andere teams. Max Verstappen heeft zich nog tot aan Singapore elke race naar het podium weten te rijden, maar zag zijn perfecte score in rook opgaan. Wie staan er echter nog meer op het lijstje? Dit overzicht wordt na elk raceweekend bijgewerkt.

Buiten de drie topteams was vorig jaar alleen McLaren (dankzij Lando Norris) een uitzondering. Verstappen stond met 17 podiumplekken bovenaan, zoals in zoveel statistieken. Sergio Pérez en Charles Leclerc noteerde elf keer een podiumplek, terwijl Carlos Sainz en Lewis Hamilton tot negen podiumplekken kwamen in 2023.

Podium 2023

In 2023 hadden we tot de Grand Prix van Miami twee keer dezelfde coureurs op het podium gezien. Verstappen en Pérez zijn in Bahrein en Djedda al een keer op P1 en P2 geëindigd, terwijl Alonso twee keer derde werd. De Spanjaard was tijdens de Grand Prix van Australië opnieuw op het podium te vinden. Hij pakte wederom de derde plek. Verstappen greep zijn derde podium van het seizoen met de overwinning in Melbourne. Hamilton voegde zich bij het rijtje podiumbezoekers toen hij tweede werd op Albert Park. In Bakoe was het Charles Leclerc die voor de eerste keer dit seizoen mee mocht naar het podium, opnieuw met Pérez en Verstappen. Na dus twee races met een 'vreemde eend in de bijt' keerden we in Miami terug naar de gebruikelijke drie mannen: Verstappen, Pérez en Alonso. In Monaco stonden Verstappen (P1) en Alonso (P2) weer op het podium, maar naast hun stond een debutant: Esteban Ocon. Hij behaalde voor het eerst dit seizoen het podium en is daarmee de zesde coureur die dat dit seizoen voor elkaar kreeg.

In Barcelona zagen we hoe George Russell zich voor het eerst dit seizoen naar het podium wist te rijden, iets wat hij knap deed vanaf buiten de punten. Verstappen en Hamilton verhoogden hun aantal. In Canada waren het echter weer de bekende namen. Verstappen bleef foutloos en veroverde dankzij zijn zege zijn achtste podium van 2023, terwijl Alonso met zijn P2 op zes podiumplekken kwam. Hamilton kwam dankzij zijn P3 in Montreal op drie en staat daardoor vierde in dit klassement. Verstappen wist in Oostenrijk en Groot-Brittannië met zijn twee overwinning zijn indrukwekkende 100 procent-moyenne verder uit te breiden, Leclerc staat inmiddels op twee podiumplekken, terwijl Hamilton er nu vier heeft en in de buurt komt van Pérez. In Silverstone stond er ook een nieuwe naam op het podium: Lando Norris. De McLaren-coureur wist dat kunstje in Boedapest opnieuw te flikken voor zijn tweede podium op rij. Dat deed hij in gezelschap van de Red Bull-heren. De laatste race voor de zomerstop werd andermaal een podium voor Verstappen, waarmee hij op een perfecte twaalf uit twaalf komt. Pérez en Leclerc wisten hun aantal uit te breiden, waardoor de Mexicaan richting P2 klimt in het klassement.

Tweede seizoenshelft

Na de zomerstop won Verstappen beide races, waardoor hij na veertien races nog steeds perfect was. Pérez veroverde in Italië zijn achtste podiumplek, terwijl Fernando Alonso nu op zeven podiumplekken staat na zijn tweede plaats in Zandvoort. Carlos Sainz en Pierre Gasly veroverden in respectievelijk Italië en Nederland hun eerste podiumplek van het seizoen 2023 en zijn daarmee de negende en tiende coureur van 2023 die op het podium zijn geëindigd. Tijdens race nummer vijftien ging de perfecte score van Verstappen het putje in. Na de dramatisch verlopen vrijdag, moest hij genoegen nemen met een P11 tijdens de kwalificatie. Het podium bleek voor de tweevoudig wereldkampioen te hoog gegrepen in de straten van Marina Bay, hij kwam niet verder van P5. Sainz, Norris en Hamilton wisten wél hun score te verhogen. In Japan stelde de Nederlander weer gewoon orde op zaken met podium nummer vijftien. Norris ging verder met bekers verzamelen, terwijl Oscar Piastri voor het eerst in zijn loopbaan het Formule 1-podium mocht beklimmen

Podiumplekken coureurs 2023

Max Verstappen: 15

Sergio Pérez: 8

Fernando Alonso: 7

Lewis Hamilton: 5

Charles Leclerc: 4

Lando Norris: 4

Carlos Sainz: 2

Esteban Ocon: 1

George Russell: 1

Pierre Gasly: 1

Oscar Piastri: 1