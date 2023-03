Redactie

Maandag 27 maart 2023 14:09 - Laatste update: 14:39

Ben jij een groot Formule 1-liefhebber en heb je nog ergens een half miljoen onder een matras liggen? Dan is dit wellicht dé kans om eigenaar te worden van een origineel Formule 1-motorhome...

Het heeft er namelijk alle schijn van dat er momenteel een motorhome dat destijds door het Formule 1-team van Force India werd gebruikt, te koop staat aangeboden op eBay. Het drie verdieping tellende bouwwerk dat in 2018 op het circuit onder andere onderdak bood aan Sergio Pérez en Esteban Ocon is uiteraard volledig roze en was destijds één van de meest luxe motorhomes in de Formule 1-paddock. Het motorhome staat in het Duitse Hildesheim en wordt via een lokale versie van eBay Classifieds aangeboden voor 500.000 euro.

Het ultieme comfort

Alhoewel dat nog altijd een enorm bedrag is, is het slechts een schijn van wat het destijds gekost zal hebben. Hierbij mag je rustig denken aan enkele miljoenen. Het motorhome komt inclusief "comfortabele slaapruimtes, een volledig uitgeruste keuken, badkamers met douches en toiletten, een ruimte waar gasten ontvangen kunnen worden en een kantoor." Volgens de advertentie van de aanbieder kan de "met het motorhome van het Formule 1-team van Force India ultiem comfort als een echte Formule 1-coureur ervaren." Je moet hem wel zelf even ophalen...