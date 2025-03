Lewis Hamilton is nu dan toch echt coureur voor Ferrari en staat aan de vooravond van zijn allereerste Grand Prix voor de Italiaanse formatie. De Brit stelt dat alles momenteel een beetje op z'n kop staat en probeert realistisch te blijven over het resultaat van zijn eerste race in het Ferrari-rood.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello. Nu is het eindelijk zover en gaan we zien wat hij allemaal kan flikken in het Ferrari-rood.

Vertrouwen opbouwen

Ook in Australië is Hamilton natuurlijk de man met de schijnwerpers op zich gericht. De Brit is echter realistisch in aanloop naar het nieuwe seizoen en weet dat het ook een kwestie van wennen zal zijn in de eerste maanden: "Wanneer je bij een nieuw team komt is het natuurlijk het ideale scenario dat je zo snel mogelijk op een hoog niveau presteert en resultaten boekt. Het is echter niet te voorkomen dat je een overgangsperiode hebt. Er moet een fundering zijn waar je op kan bouwen. Dat is wat we de afgelopen maanden aan het doen zijn. Het eerste gedeelte van het seizoen is een beetje het bouwen van fundering voor de relaties binnen het team. Je moet vertrouwen opbouwen met elk persoon waar je mee werkt. Vertrouwen en respect zijn grote dingen. Respect wordt gegeven. Vertrouwen is iets dat in de loop van de tijd wordt opgebouwd."

Top vijf

Hamilton weet dat hij uit niet al te beste jaren komt: "Ik heb niet de meest spectaculaire jaren gehad. Ik wil nu kijken of ik een beter jaar kan hebben dan de afgelopen drie jaar. Daar komen veel factoren bij kijken." Vervolgens wordt Hamilton gevraagd wat hij verwacht van zijn kansen in de aankomende race: "Zeker gemakkelijk in de top tien. Ik weet niet meer waar ik vorig jaar finishte, maar volgens mij was het niet zo geweldig", stelt Hamilton. Carlos Sainz, die hier vorig jaar won, haakt even in en zegt dat Hamilton in ieder geval niet won: "Ik weet dat jij gewonnen hebt. Ik heb geen verwachtingen. Ik wil alleen weten dat ik alles gegeven heb. Ik weet niet precies wat dat betekent qua resultaat, maar ik hoop dat we mee kunnen doen om de top vijf. Een beetje in die richting."

