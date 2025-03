Verstappen.com Racing maakt zich op voor haar debuutseizoen in de GT3-racerij, om precies te zijn de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Het eigen team van viervoudig F1-kampioen Max Verstappen zet een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo in en nam deel aan de officiële testdagen. Dit is hoe de sessies verliepen.

De Limburger had al lange tijd het plan om een eigen team op te richten met als doel simracers, die niet het budget hebben om deel te nemen aan de 'echte' autosport, een kans te bieden. Verstappen kondigde vorige week aan om zijn Aston Martin in te schrijven in de Gold Cup-klasse van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Dat zal Verstappen.com Racing doen in samenwerking met 2 Seas Motorsport. De uitgekozen simracer is Chris Lulham en hij zal tijdens de wedstrijden de GT3-bolide delen met Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, en Porsche Carrera Cup-kampioen en Porsche Supercup-racewinnaar Harry King.

Eerste in hun klasse

De zogeheten proloog werd gehouden op het Circuit Paul Ricard met 56 auto's. Het dient niet alleen als de officiële testdagen van de GT World Challenge Europe, maar ook als middel voor de organisatie, de SRO Motorsports Group, om de basis te leggen voor de Balance of Performance, de methode waarmee GT3-auto's als het ware gelijk worden gemaakt qua prestaties. Zuid-Frankrijk werd gisteren en vandaag geteisterd door regen en dat had natuurlijk ook een impact op de testdagen.

King, Lulham en Vermeulen plaatsten de Verstappen.com-Aston Martin op de zesde plek algemeen op de maandagochtend met een rondetijd van 1:56.228. Het trio zat daarmee een seconde af van de allersnelste tijd en ze waren tweede in de Gold Cup. De maandagmiddag verliep nog beter. Met een tijd van 2:00.363 op de zeiknatte baan in Le Castellet werden ze derde algemeen en eerste in hun klasse. Op de dinsdagochtend werden veel kilometers gemaakt, maar eindigden ze op P25. Verstappen.com Racing verbeterde naar P11 algemeen en P2 in de Gold Cup in de vierde en laatste sessie op de dinsdagmiddag.

De GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS begint het seizoen eveneens op Paul Ricard met een zesuursrace op zaterdagavond 12 april. Na Monza op 1 juni komt het hoogtepunt van het jaar: de CrowdStrike 24 Hours of Spa op 28 en 29 juni. Het circus verhuist daarna naar de Nürburgring voor de race op 31 augustus. Het seizoen wordt afgesloten op het Circuit de Barcelona-Catalunya op 12 oktober. Lulham en Vermeulen doen overigens ook mee aan de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS, maar dan in een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing, al komt dat ook met steun van Red Bull en Verstappen.com.

