Jan Bolscher

Maandag 27 maart 2023 09:32 - Laatste update: 10:51

Pierre Gasly moet voorlopig op zijn tellen blijven passen om een schorsing te voorkomen. Een verzoek van Alpine om een aantal strafpunten van de Fransman kwijt te schelden, is niet door de F1 Commission gekomen.

Gasly heeft momenteel tien strafpunten achter zijn naam staan, en dat brengt een reële kans op een schorsing met zich mee. In de Formule 1 is het namelijk zo dat als een coureur twaalf strafpunten binnen twaalf maanden verzameld, hij uitgesloten wordt van deelname aan de eerstvolgende race. Twaalf maanden nadat een strafpunt wordt opgelopen, komt deze weer te vervallen. In het geval van Gasly vervallen de eerste strafpunten pas op 22 mei, wat betekent dat hij de komende vier races niet in de fout mag gaan.

Artikel gaat verder onder video

Strafpunten Formule 1

Recent heeft de FIA echter besloten dat er vanaf het huidige seizoen geen strafpunten meer worden uitgedeeld voor kleine overtredingen, zoals te vaak wijd gaan of een te groot gat laten vallen achter de safety car. Dit omdat dit niet wordt gezien als "gevaarlijk rijgedrag" en omdat het regelmatig strafpunten regende tijdens een raceweekend. Overtredingen, zoals bijvoorbeeld het veroorzaken van crashes, gevaarlijk terug de baan op komen of te hard rijden in de pitstraat, leveren wel strafpunten op.

OOK INTERESSANT: Hoeveel strafpunten heeft iedere Formule 1-coureur achter zijn naam?

Voorstel afgewezen

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is een groot voorstander van deze wijziging, maar is daarnaast van mening dat strafpunten die afgelopen seizoen wél voor dergelijke vergrijpen werden uitgedeeld, met terugwerkende kracht moeten worden kwijtgescholden. Dat voorstel is tijdens de laatste bijeenkomst van de F1 Commission echter niet aangenomen: "Ik was in de minderheid", wordt hij geciteerd door Motorsport.com. "Er waren drie of vier van de tien teams die het voorstel steunden. Sommige hebben toegegeven dat de reden dat ze het niet steunen opportunistisch is, in de hoop dat ons iets zou overkomen."