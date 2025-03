Vrouwelijke coureurs in de motorsport dromen natuurlijk vaak over het zo hoog mogelijk op de ladder klimmen in de autosport, maar voor de Australische Renee Gracie zat de vork uiteindelijk anders in de steel. Zij maakte een carrièreswitch naar het expliciete platform OnlyFans en vertelt daar nu over.

Renee Gracie is een dertigjarige Australische voormalige autocoureur, die door leek te breken in de motorsportwereld. Ze begon haar carrière in de karting en maakte later de overstap naar de Porsche Carrera Cup Australia. In 2015 werd ze de eerste fulltime vrouwelijke coureur in de Supercars Dunlop Series, waar ze reed voor het team van Paul Morris Motorsport. Na haar vertrek uit de autosport besloot Gracie een andere weg in te slaan en begon ze een carrière in de online content voor volwassen op het welbekende platform OnlyFans, een zet waarmee ze zeer succesvol werd als content creator. De carrièreswitch trok veel media-aandacht en zorgde voor een hoop discussie binnen de motorsport.

Intimiderende sport voor vrouwen

Inmiddels maakt ze bakken met geld met haar content en vertelt ze er nu over bij Daily Mail: "Het was absoluut de beste beslissing ooit om meerdere redenen. OnlyFans heeft me iets gegeven dat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Het hebben van controle, vrijheid en de gelegenheid om zelf dingen te kiezen. Of dat nu gaat om hoeveel ik werk op een dag of waar ik heen wil gaan en hoe ik dat wil." In de racerij was dat wel anders: "Ik mocht bepaalde dingen niet doen en bepaalde foto's niet posten. Ik moest er op een bepaalde manier uitzien en nu heb ik een platform waar ik mezelf kan zijn. Dat is wat fans willen zien. Het is fijn om beloond te worden met het zijn van jezelf. Ik denk dat de motorsport an sich de meest intimiderende sport is om in te komen als vrouw. Het is lastig om iets anders dat ik doe net zo afschrikwekkend, intimiderend en moeilijk toegankelijk te vinden als vrouw."

