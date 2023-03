Brian Van Hinthum

Eén van de meest opmerkelijke momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was het beeld van een chagrijnig ogende Jos Verstappen naast de feestvierende Sergio Pérez. Frans Verschuur, goede vriend van de familie, kan wel begrip opbrengen voor de reactie van vader Jos, al heeft hij nog wel een tip voor hem in petto.

Eén van de meest besproken momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was toch de manier hoe Verstappen senior in beeld stond op het moment dat Pérez de overwinning vierde met de monteurs van Red Bull Racing. De oud Formule 1-coureur leek er maar beteuterd en chagrijnig bij te staan toen de teamgenoot van zijn zoon het feestje kwam vieren met de uitgelaten Red Bull-medewerkers. Die beelden zorgden voor het internet op een storm aan kritiek voor de onsportief ogende Jos. Later bleek echter dat Pérez wel degelijk felicitaties ontving van de 51-jarige Nederlander, al blijft het beeld naast Pérez wel het meeste bij.

Verstappen wil alleen winnen

Verschuur beaamt dat de relatie tussen Verstappen en Pérez na Monaco, waar de Mexicaan doelbewust zijn Red Bull tijdens de kwalificatie in de muur parkeerde om een sneller rondje van Verstappen te voorkomen, nooit meer hetzelfde is geweest. "Altijd blijft dat bij de familie Verstappen doordenderen. Dat is gewoon zo, dat had hij niet moeten doen. Dat is het mooie juist. Dat vormt het karakter van zo iemand. Daarom is hij ook beter dan de rest. Wij hebben nu het geluk dat het een Nederlander is", vertelt hij in een uitgebreid gesprek met GPFans. Het beeld van Verstappen senior kwam dan ook niet als verrassing. "Een beetje een vertekend beeld, want ik heb daarna ook beelden gezien dat hij wel Pérez feliciteerde. De familie wil maar één ding: dat is winnen. Twee bestaat niet. Twee is een slechte dag."

Niet meer gaan staan

De Formule 1-kenner én goede vriend van de familie Verstappen vervolgt: "Zeker als ze zien dat de auto goed is en het niet aan Max heeft gelegen. Als het aan Max ligt, wordt hij ook kwaad op zijn zoon. In dat opzicht heeft hij gedaan wat een Verstappen doet. Winnen en niks anders. Daarna heeft hij hem gefeliciteerd." Verschuur heeft echter nog wel een goede tip voor Jos Verstappen om gezeur in de toekomst te voorkomen. "Misschien kan hij de volgende keer beter niet daar gaan staan. Hij heeft de hele wereld over zich heen gekregen weer. Jongen, jongen, jongen. Maar ja, het is winnen en niks anders. Ik begreep het wel."

