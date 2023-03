Lars Leeftink

De huidige dominantie van Red Bull Racing tijdens het F1-seizoen 2023 lijkt niet snel te stoppen en het zou zelfs nog erger kunnen worden voor de rivalen. Dat was de duidelijke waarschuwing van teambaas Christian Horner toen hij de dominante overwinningen tijdens de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië besprak.

Het team uit Milton Keynes noteerde elke race een een-tweetje, waarbij regerend wereldkampioen Max Verstappen won in Bahrein tijdens het openingsweekend en teamgenoot Sergio Pérez afgelopen zondag zijn eerste zege van het seizoen boekte tijdens de race in Djedda. Terwijl de meeste gesprekken gaan over wanneer Aston Martin, Mercedes of Ferrari het enorme gat kunnen gaan dichten, beweert Horner dat we nog niet het beste van de succesvolle RB19 hebben gezien.

Christian Horner over Red Bull-dominantie

Horner vertelde tegenover Sky Sports dat het nog vroeg is en er nog veel verbetering te vinden is. Dit geldt niet alleen voor de concurrentie, maar ook voor Red Bull zelf. "Het is zo vroeg in het seizoen, een seizoen dat bestaat uit 23 races. We hebben tot nu toe twee races gereden in Bahrein en Djedda en de locaties variëren de komende tijd weer enorm. Dus ik weet zeker dat het eb en vloed zal worden, maar we hebben goede hoop dat we nog meer vermogen uit de auto kunnen halen." Dit is slecht nieuws voor de concurrentie, bestaande uit Aston Martin, Ferrari en Mercedes. In sommige kringen bestaat de vrees dat een eenzijdig seizoen waarin Red Bull bijna elke race domineert niet goed zou zijn voor de sport. Vooral na zo'n sterke recente groei in interesse. Horner heeft daar echter een andere mening over. "Ik denk dat een deel van het racen fantastisch was. Ik denk dat we afgelopen weekend weer een geweldige race hebben gezien tussen onze twee coureurs. Als je twee dominante auto's hebt en die auto's tegen elkaar racen, creëer je een spektakel op zich."

Horner over de impact van Liberty Media

Het is nu zes jaar geleden dat Liberty Media de Formule 1 overnam en Horner juichte de groei van de sport toe, zelfs verwijzend naar die controversiële budgetcap waar Red Bull zelf in 2021 overheen ging. "Ik denk dat het belangrijkste is dat ze de barrières hebben geslecht en digitale media hebben omarmd," zei hij. "Ze hebben bijvoorbeeld initiatieven zoals Netflix omarmd, wat een game changer in de sport is geweest. Dingen als de budgetcap invoeren om de kosten te beheersen is een model om elk team financieel gezond te maken. Dat heeft de waarde omhoog gedreven en een ongelooflijke aanhang en een compleet andere demografie opgeleverd. Veel meer meisjes raken ook geïnteresseerd in de Formule 1. Het wordt zo een veel diverser publiek en daardoor gaan we naar meer locaties."