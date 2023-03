Lars Leeftink

Vrijdag 24 maart 2023 11:42

De afgelopen twee raceweekenden van 2023, de eerste twee van dit seizoen, verliepen zonnig en warm. In Australië, de Grand Prix die volgende week op het programma staat, gaat het waarschijnlijk anders zijn. Heel erg anders.

De twee droge en zonnige weekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië werden gedomineerd door Red Bull. Sergio Pérez veroverde pole position en de raceoverwinning in Djedda, terwijl Verstappen dit deed tijdens het openingsweekend in Sakhir. Beide coureurs werden in de race die ze niet wonnen tweede, maar omdat Verstappen in Djedda een punt veroverde voor de snelste ronde gaat hij met een punt voorsprong het derde raceweekend van 2023 in. Het belooft een compleet ander weekend te worden dan de afgelopen twee.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'F1 gaat luisteren naar teams en wijzigingen regels budgetcap onderzoeken'

Regen, regen en regen

Dat het geen hoog zomer is in Australië, is voor iedereen die naar het huidige en toekomstige weerbeeld in Melbourne kijkt wel duidelijk. De temperaturen zullen ongeveer op 18 graden Celsius uitkomen volgend weekend, met alleen op vrijdag kans op wat zon. Verder zal het vooral grijs en regenachtig worden. Op vrijdag is er 59% kans op regen, op zaterdag 55% en op zondag zelfs 68% kans op regen. De coureurs lijken dus voor het eerst kennis te gaan maken met regen dit seizoen, en krijgen volgens de huidige voorspellingen ook meteen te maken met een regenachtige kwalificatie en race. Een complete omslag in vergelijking met de eerste twee raceweekend van dit seizoen.