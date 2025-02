Isack Hadjar gaat dit seizoen als rookie zijn debuut maken in F1 als coureur van Visa Cash App Racing Bulls. De teamgenoot van Yuki Tsunoda is onder de indruk van Max Verstappen, maar ook van Lewis Hamilton.

In gesprek met Romain Monti stelt Hadjar dat hij zichzelf momenteel Verstappen niet ziet verslaan. 'Hij is te compleet in alle omstandigheden. Mentaal is hij te solide. Op mentaal gebied maakt hij geen fouten. Max is op dit moment nog steeds het meest compleet. Op dit moment is hij op zijn best." Toch zit er volgens Hadjar nog iemand in de buurt van de Nederlander: "Lewis Hamilton zit voor mij op hetzelfde niveau qua racen. Hamilton, hij is een geweldige coureur. Hij begint weet ik veel waar en hij komt altijd terug naar voren. Qua tempo is hij echt indrukwekkend."

Hadjar onder de indruk van Hamilton

Waar is Hadjar bij Hamilton zo van onder de indruk? "Zijn persoonlijkheid, wat hij uitstraalt en wat hij doet op het circuit. Zijn periode bij Mercedes was zo sterk, dat heeft me getekend." Hadjar reed in 2023 al even tijdens de eerste vrije training in Mexico samen met hem op de baan. "Het team vroeg me [tijdens die sessie] om de auto af te koelen en toen zat Hamilton achter me. Ik vroeg daarom of ik op hem mocht wachten om gedag te zeggen, maar het team zei nee."

