Guenther haalt Rowland tijdens laatste bocht in voor zege in Djedda, De Vries vierde

Oliver Rowland leek lang de Formule E E-Prix van Saoedi-Arabië op het stratencircuit van Djedda te winnen, maar Maximilian Guenther haalde hem in de laatste bocht nog in. Nyck de Vries werd keurig vierde.

Aan de derde race van het seizoen 2025 begon Guenther vanaf P1, met Pascal Wehrlein op P2 naast hem. Rowland, Taylor Bernard en Mitch Evans maakten de top vijf af. Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns vonden we terug op P6 en P19. Kampioenschapsleider Antonio Felix da Costa begon vanaf P13 aan de eerste van de twee races in Djedda dit weekend. Bij de start waren er een paar veranderingen, maar Guenther bleef op P1 voor Rowland, Barnard, De Vries en Jake Hughes. Wehrlein was de grootste verliezer en verloor zeventien plekken bij de start.

Artikel gaat verder onder video

Chaos bij de start in Jeddah! 😶‍🌫️

Müller, Bird & wereldkampioen Wehrlein zijn de grote verliezers.. 💥#ZiggoSport #FormulaE #JeddahePrix pic.twitter.com/92UB4nn4n3 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) February 14, 2025

Eerste E-Prix in Djedda

Voor de pitstopfase waren het Rowland, De Vries en Guenther die van P1 wisselden, maar na de pitstops veranderde dit en werd het veld opgeschud. Rowland zou uiteindelijk weer op P1 terechtkomen, maar onder meer Hughes had zich ineens voorin gemeld. Toch reed Rowland ver weg van de rest. De spanning werd echter teruggebracht door een late tempoversnelling van Guenther, die vervolgens in de laatste bocht nog Rowland in zou halen voor P1. Guenther won dus de race, voor Rowland, Bernard en De Vries die knap vierde werd. Frijns reed een onzichtbare race en kwam op P13 over de streep.

𝐖𝐎𝐖! Wát een slotfase in Jeddah.. 🥵

Maximilian Günther gaat in de absolute slotfase voorbij aan Oliver Rowland en pakt de overwinning 🥇



Nyck de Vries eindigt knap op P4! 🫡#ZiggoSport #FormulaE #JeddahePrix pic.twitter.com/std9u0XLyv — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) February 14, 2025

Gerelateerd