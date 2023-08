Redactie

Maandag 21 augustus 2023 13:55 - Laatste update: 14:00

De Grand Prix van Italië staat op zondag 3 september op het programma en is een bijzonder populaire race onder de fans, mede vanwege de geweldige ambiance die er hangt door de aanwezigheid van de Tifosi. Jij kunt hierbij zijn, want er zijn nog een aantal tickets te koop. Bestel ze nu veilig en eenvoudig via onze GPFans Ticketshop. De prijzen beginnen al vanaf 89 euro voor een heel weekend. OP = OP!

Monza is een stad aan de rivier de Lambro, een zijrivier van de Po en is ongeveer vijftien kilometer verwijderd van de populaire modestad Milaan. Door de ligging in de Povlakte, heerst er een submediterraan klimaat in Monza, waardoor het tijdens de Grand Prix-periode meestal heerlijk vertoeven is. Het raceweekend vindt dit seizoen plaats tussen 1 en 3 september en dat is een bijzonder gunstige periode om richting Italië af te reizen. De kans op goed weer met aangename temperaturen is zeer realistisch en dat in combinatie met de fantastische ambiance op het Autodromo Nazionale Monza, maakt dit het perfecte raceweekend om als Nederlandse fan bij te wonen. De tickets gaan echter als warme broodjes over de toonbank.

Nog beperkt tickets beschikbaar voor GP Italië

De Grand Prix van Italië is erg in trek bij de fans en dat blijkt wel uit de ticketverkoop. Er is nog slechts een handjevol kaarten beschikbaar om de geweldige sfeer op het Autodromo Nazionale Monza van dichtbij mee te kunnen maken. Via de GPFans Ticketshop boek je de laatste tickets voor dit raceweekend. Er is - op moment van schrijven - nog plek op o.a. de Alta Velocita-, Centrale- en Parabolica-tribunes. Dit zijn allen zitplaatsen met zicht op het grote scherm, zodat je niets van het spektakel op de baan hoeft te missen. Op de Centrale-tribune zit je ook nog eens overdekt. Bestel snel, want op = op!

Voor slechts 89 euro naar de GP van Italië op Monza!

Wil je helemaal spotgoedkoop richting de Grand Prix van Italië op Monza gaan, dan zijn er nu zeer scherp geprijsde General Admission-tickets beschikbaar. Deze kosten slechts 89 euro en geven je op zowel vrijdag, zaterdag als zondag algemene toegang tot het circuit. Een koopje dus! Maar wees er snel bij, want de kaarten gaan als warme broodjes over de toonbank.