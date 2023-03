Briatore onthult reden van overstap Alonso naar Aston Martin

Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 16:32

De voormalig manager van Fernando Alonso, Flavio Briatore, heeft onthuld wat Aston Martin nu precies zo aantrekkelijk maakte voor de Spanjaard. Alonso had in 2023 nog bij Alpine kunnen racen, maar de 41-jarige coureur koos voor een avontuur bij Aston Martin.

De overstap van Alonso kon rekenen op de nodige kritieken. De Spanjaard heeft in het verleden al een aantal ongelukkige transfers gemaakt. Na het winnen van zijn twee titels bij Renault stapte Alonso over naar McLaren in 2007, maar dat was geen succes, ook Ferrari en McLaren later werden niet het gewenste droomverhaal. Tot op heden blijkt de stap naar Aston Martin die trend te hebben doorbroken, want de Spanjaard heeft al twee podiumplekken weten te behalen.

Artikel gaat verder onder video

Leeftijd speelt een rol

De aankondiging van zijn overstap kwam vlak na de bevestiging van Sebastian Vettel dat hij aan het eind van het jaar met pensioen zou gaan en kwam als een schok voor Alpine, dat dacht dat Alonso een verlenging voor het seizoen 2023 zou tekenen. "In een gesprek met Corriere della Sera zei Briatore: "We namen de beslissing, we namen een risico. Maar dat was het waard." Als reden voor de overstap wijst Briatore naar de lengte van de aangeboden contracten: "Ze [Aston Martin red.] boden ons een tweejarig contract aan, terwijl anderen, met het excuus van de leeftijd, slechts één jaar aanboden. Toen wisten we dat Lawrence Stroll een geweldig team aan het samenstellen was. Daarin zagen we de wil om te veranderen die er bijvoorbeeld bij de Alpine niet was."

Aston Martin 'doet wat het moet doen'

Aston Martin is bezig met de bouw van een nieuw hoofdkwartier en een nieuwe fabriek, nadat het uit zijn jasje is gegroeid toen het team in de jaren negentig werd opgericht als Jordan. "Ik ken Lawrence (Stroll) al dertig jaar en hij is een echte Formule 1-liefhebber en een succesvolle ondernemer", voegde Briatore eraan toe. "Hij begon als sponsor en kocht vervolgens Racing Point. Hij nam veel mensen over van Red Bull en andere teams: ze waren nummer twee of drie in hun stal (maar) hij gaf ze grotere verantwoordelijkheden. Het team heeft geïnvesteerd in de windtunnel en het nieuwe hoofdkwartier op Silverstone. Als je wilt groeien, moet je dit doen", concludeert de Italiaan.