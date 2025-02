Red Bull-topman doet opmerkelijke uitspraak over "weggooien" van 2025

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, heeft gezegd dat het team 2025 niet zal "weggooien" om in 2026 beter uit de voeten te kunnen. Volgend jaar vindt een van de grootste veranderingen in jaren plaats in de reglementen, hetgeen kansen biedt aan alle teams om hun positie op de grid aanzienlijk te veranderen.

In 2026 worden Formule 1-auto's aanzienlijk korter en smaller, en zal de hoeveelheid elektrische kracht van de motor verdriedubbelen. De verbrandingsmotor zal nog maar de helft van het vermogen produceren, en ook de banden worden significant smaller. In januari kregen alle teams - inclusief Cadillac - het groene licht om officieel te beginnen aan het werk voor de auto van 2026. De hamvraag voor 2025 zal zijn wanneer elk team stopt met het ontwikkelen van de auto van het huidige jaar, en alle pijlen richt op de auto die de basis zal vormen van de komende seizoenen. De start van het seizoen zal een sleutelrol spelen in deze beslissing; als een van de topteams erg slecht begint aan het jaar, kan de knoop wellicht snel worden doorgehakt om alle middelen in te zetten op 2026. Andersom zou de titelstrijd van 2025 ook tot de laatste race door kunnen lopen, waardoor bepaalde teams meer mankracht willen besteden aan het binnenhalen van de titel.

Artikel gaat verder onder video

2025 weggooien

Pierre Waché zal namens Red Bull een van de eindverantwoordelijken zijn wat betreft die beslissing, en wanneer de knop wordt omgezet. De Fransman plaatst de situatie in context, en vertelt dat het ook zal afhangen van op welke auto - 2025 of 2026 - de meeste vooruitgang wordt geboekt. “[De afweging] zal ook enorm afhangen van wat je vindt,” vertelde Waché aan Motorsport.com. “Als je veel vindt voor 2026, dan is de verleiding groot om veel energie te steken in 2026. Maar als we een kans hebben om in 2025 voor het kampioenschap te strijden, en ik denk dat dat zo is, dan ga je nooit een kampioenschap weggooien. Het zal zeker een moeilijke beslissing worden. We zullen aan het begin van het seizoen een strategie kiezen en die strategie heeft een enorme kans om te veranderen.”