Jeen Grievink

Donderdag 23 maart 2023 13:15 - Laatste update: 13:16

Red Bull Racing lijkt dit seizoen vooralsnog enkel een interne concurrentiestrijd te moeten managen. Nu er nog geen tegenstand is van Ferrari, Mercedes of Aston Martin, zijn het vooral Max Verstappen en Sergio Pérez die elkaar tot het uiterste pushen. Eerstgenoemde onthult nu wat de regels zijn als het een onderling gevecht voor de overwinning betreft.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is pas net onderweg, maar Red Bull heeft nu al - zowel in het coureurs- als constructeurskampioenschap - een comfortabele voorsprong weten te pakken op de concurrentie. In het klassement bij de coureurs ontlopen Verstappen en Pérez elkaar slechts één punt, in het voordeel van de Nederlander. Het had echter weinig gescheeld, of het omgekeerde was het geval geweest. Verstappen besloot echter in de allerlaatste ronde van de Saoedische Grand Prix de snelste raceronde - en dus het extra WK-punt - af te pakken van zijn teamgenoot. Hij liet de Mexicaan er wel met de zege vandoor gaan. Mocht hij van Red Bull niet vechten met Pérez?

Artikel gaat verder onder video

Gelden er afspraken binnen Red Bull Racing?

Er klonken na afloop van de race in Djedda verschillende geluiden over de afspraken binnen Red Bull. Er waren echter ook veel vraagtekens. Ging Verstappen tegen de orders van zijn team in toen hij de snelste raceronde probeerde af te pakken? Waarom dichtte hij het gat niet richting Pérez om mee te doen voor de overwinning? Waren er afspraken over hoe Red Bull het één-tweetje wilde binnenslepen? Onder meer Eddie Jordan liet al weten dat hij denkt dat er op de achtergrond afspraken waren gemaakt dat Pérez de race mocht winnen zolang hij de leiding succesvol wist te verdedigen. Verstappen reageert nu ook zelf op de 'gevechtsregels' binnen zijn renstal.

OOK INTERESSANT: Jordan: 'Red Bull maakte afspraak met Verstappen dat Pérez race mocht winnen'

Verstappen glashelder: Pérez en ik mogen vechten

Volgens de regerend wereldkampioen is het klip en klaar wanneer zowel hij als Pérez kans maakt op de overwinning. "Wij mogen racen", zo wordt hij geciteerd door het Britse Express. Het gaat erom "dat de beste vooraan finisht", aldus Verstappen. Maar als je met twee auto's van hetzelfde team om de zege vecht, moet de betrouwbaarheid wel op orde zijn, zo stelt hij. "Als je vecht voor een kampioenschap en het lijkt tussen dezelfde twee auto's te gaan, moet je ervoor zorgen dat de twee auto's betrouwbaar zijn."