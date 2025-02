Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen voor het team van Ferrari en met de Italianen hoopt hij zijn vurige droom van een achtste wereldtitel te verwezenlijken. Karun Chandhok denkt dat de Britse rijder zéker in staat is om zijn droom waar te gaan maken.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Hamilton is officieel coureur bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zag in januari een langgekoesterde jongensdroom eindelijk in vervulling gaan: het dragen van het legendarische Ferrari-rood. Begin 2024 deed hij de Formule 1-wereld trillen op zijn grondvesten toen hij plotseling liet weten na dat seizoen het team van Mercedes, zijn racefamilie, in te ruilen voor een avontuur in Maranello. Daar is hij nu herenigd met Fred Vasseur en hoopt hij zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken.

Nieuwe energie

Met name dat laatste, daar zal het toch allemaal om te doen geweest zijn bij de man uit Stevenage. Het is vooral af te wachten of Hamilton een pakket krijgt om mee te doen om de titel en of hij op veertigjarige leeftijd nog wel de snelheid en kwaliteiten heeft om iets intens als een titelrace vol te houden. Chandhok behandelt zijn kansen in de Evo India-podcast: "Ik denk dat Ferrari goede stappen heeft weten te maken richting het einde van het jaar. Ik denk dat Lewis nieuwe energie naar het team gaat brengen", zo begint hij zijn betoog.

Capabel genoeg

De voormalig Formule 1-coureur ziet wel meteen een mogelijke valkuil richting het nieuwe seizoen: de kwalificaties: "Is Lewis zo snel in de kwalificaties als dat hij ooit geweest is? Nee. Gaat hij net zo snel zijn als Charles Leclerc in de kwalificaties? Waarschijnlijk niet." Toch hoeft het Hamilton niet te hinderen, meent Chandhok: "Is Lewis capabel om een achtste wereldkampioenschap te winnen als de auto daartoe in staagt is? Ja, dat is hij zeker."

