Het team van Mercedes moet dit seizoen verder zonder Lewis Hamilton, die natuurlijk een grote aantrekkingskracht had op verschillende sponsoren over de hele wereld. Toto Wolff is verder helemaal niet bang dat dat wegvalt voor zijn team, zo legt hij uit vlak na het aankondigen van de Adidas-samenwerking.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Hamilton is officieel coureur bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zag in januari een langgekoesterde jongensdroom eindelijk in vervulling gaan: het dragen van het legendarische Ferrari-rood. Begin 2024 deed hij de Formule 1-wereld trillen op zijn grondvesten toen hij plotseling liet weten na dat seizoen het team van Mercedes, zijn racefamilie, in te ruilen voor een avontuur in Maranello. Op het begin was de schrik dan ook groot bij de Duitse gigant.

Samenwerking Adidas

Inmiddels zijn we een goed jaar verder en is de schrik inmiddels wel wat ingedaald. Mercedes is doorgegaan en heeft in de vorm van Andrea Kimi Antonelli een mooie vervanger gepresenteerd voor het team van Wolff. Tijdens het evenement waarin men een samenwerking met Adidas aankondigde, krijgt Wolff de vraag in hoeverre het Mercedes nog zal lukken om goede sponsoren aan te trekken zonder Hamilton: "Het wordt niet heel veel beter [dan Adidas] als het gaat om iconische merken in de sport", zo vertelt hij tegenover Sky Sports.

Geen kater

Wolff vervolgt: "Het is een teken van vertrouwen dat dit team heeft om vooruit te gaan. Toen ik vertelde dat Lewis zou vertrekken en Kimi zou komen tegen de CEO, zei hij: 'Dat is geweldig. Laten we doorgaan met de volgende generatie!' Dit is hoe we ons voelen met het team. We hebben een sterke band met de partners die met ons zijn en naar ons toe willen komen. We hebben dus helemaal geen kater", zo besluit hij over het gat dat Hamilton achterlaat.

