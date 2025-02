Eddie Jordan liet eind vorig jaar weten te vechten tegen blaas- en prostaatkanker en momenteel is hij hard aan het vechten om die ziekte te verslaan. De oud-teambaas geeft nu een update over hoe het allemaal met hem gaat.

Jordan is een voormalige Ierse autocoureur, teameigenaar en zakenman, vooral bekend als oprichter en eigenaar van het Formule 1-team Jordan Grand Prix. Zijn team, actief van 1991 tot 2005, stond bekend om zijn innovatieve benadering, het ontdekken van talent zoals Michael Schumacher, en het behalen van enkele memorabele overwinningen. Na zijn carrière in de Formule 1 werd Jordan een bekende televisiepersoonlijkheid en motorsportanalist. Inmiddels is hij een graag geziene gast in de paddock en is hij vaak voor de camera te zien voor analyses.

Mededeling

Aan het begin van een Formula For Success-paddock-uitzending in december kwam Jordan met een vervelende en droevige mededeling. De Ier vecht namelijk al geruime tijd tegen kanker: "In maart/april ben ik gediagnosticeerd met blaas- en prostaatkanker. Vervolgens is dat verspreid naar de bekken en de wervelkolom. Het is behoorlijk agressief", zo deelde hij mede aan het begin van de podcast. Jordan gaf aan chemotherapie te ondergaan om het gevecht met zijn vreselijke ziekte aan te gaan.

Update situatie

Dit keer geeft hij in dezelfde podcast een update over de huidige status in zijn gevecht: "Momenteel zit ik met een goede conditie middenin de chemotherapie, die toevallig vandaag op het programma stond terwijl we deze opname maakten. Ik moet zeggen: wees niet bang. Laat jezelf op tijd testen. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik wil niet als een ouwe zeur klinken die constant in herhaling valt, maar er is een geweldige kans om het te overleven. Er is wereldwijd veel goede medische zorg en chemotherapie en dat lijkt allemaal goed voor elkaar. Ik heb nu vier keer chemo gehad en er staan er nog twee op de planning."

