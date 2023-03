Redactie

Fernando Alonso en George Russell halen de lachers op hun hand op social media. Alonso kwam in Djedda als derde over de streep, maar moest vervolgens de beker inleveren bij George Russell, na een beslissing van de FIA. Vervolgens werd die beslissing weer teruggedraaid, maar de beker was nog in handen van de Brit.

De Spanjaard werd in Djedda gestraft voor het feit dat er een monteur aan zijn auto zat, tijdens de pitstop waarbij Alonso zijn vijf seconden straf moest uitzitten. De wedstrijdleiding deelde de straf uit na de wedstrijd, maar daar liet Aston Martin het niet bij zitten. De renstal opperde het feit dat er in het verleden voor een soortgelijk incident geen straf werd uitgedeeld en trok de uitspraak 'werken aan de auto' in twijfel. Uiteindelijk veegden de stewards de straf van tafel, maar de beker is nog in het bezit van Russell.

Getouwtrek

Op social media nemen de twee coureurs elkaar op de hak. Russell laat weten dat hij de bokaal altijd nog in handen heeft en vraagt om het adres van Alonso.

De Spanjaard geeft logischerwijs op social media niet zomaar zijn adres gegevens, maar de boodschap is wel duidelijk.

Het levert het volgende resultaat op.