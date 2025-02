Hoewel we de laatste jaren gewend zijn dat de Formule 1 het seizoen begint in Bahrein, de plek waar ook de testdagen gehouden wordt, is dat in 2025 toch nét wat anders. Hoe komt het precies dat we het seizoen dit jaar in Australië starten in plaats van op het Bahrain International Circuit?

Op de kalender voor het seizoen 2025 staan opnieuw 24 races, waarbij er voor dit jaar geen circuits verdwenen of erbij gekomen zijn. Wél is er op een aantal plekken geschoven met de data waarop de races plaatsvinden. Zo is het meest in het oog springende van de kalender van dit jaar dat de Grand Prix van Bahrein niet de gebruikelijke opening van het seizoen zal verzorgen. Die eer is dit jaar gegeven aan de Grand Prix van Australië, die in het verleden al vaker als opener van het jaar fungeerde. Waarom is Melbourne Park dit jaar dan weer ineens de opener?

Artikel gaat verder onder video

Waarom opent nieuw seizoen in Australië?

Zoals je al snel bij de Formule 1 zou denken dat het om geld gaat, is dat dit keer niet het geval. De race in Bahrein, een Islamitisch land, kan namelijk niet in maart gereden worden door de Ramadan die van vrijdag 28 februari 2025 tot en met zaterdag 29 maart 2025 plaats zal vinden. Tijdens het bekende vastenfeest van de Islam is het voor de organisatie vanzelfsprekend niet te doen om een groot evenement als de Formule 1 te organiseren, waardoor ervoor gekozen is om de race naar 13 april april te verplaatsen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die gebruikelijk ook vrij vroeg in het seizoen wordt gereden, maar nu in de week na Bahrein afgewerkt wordt. Op 16 maart is de eer dus aan Australië om dit nieuwe seizoen te ontkurken.

So much to look forward to in 2025 😁#F1 pic.twitter.com/MevnB3Ujrk — Formula 1 (@F1) January 1, 2025

