Sergio Pérez is inmiddels vertrokken uit de Formule 1 nadat de Mexicaan een jaar beleefde om heel snel te vergeten. Christian Horner blikt erop terug, heeft complimenten over voor Pérez, maar is ook kritisch over zijn seizoen na Monaco.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is uiteindelijk gebeurd.

Achteraf makkelijk praten

Dat gebeurde nadat Pérez en zijn entourage toch lange tijd volhielden dat zij ook gewoon in 2025 bij Red Bull Racing op de grid te zien zouden zijn. Uiteindelijk hebben zij toch lijdzaam moeten toezien hoe Red Bull ervoor koos om te gaan voor de diensten van de jongere Liam Lawson, terwijl Isack Hadjar doorgeschoven werd naar het team van Racing Bulls. Hoewel hij veel kritiek kreeg, neemt Horner het nu op voor zijn ex-coureur: "Het is altijd gemakkelijk om achteraf ergens op terug te kijken. Het is onmogelijk om te weten wat iemand anders in de auto gedaan had. Sergio begon het seizoen zó goed. Tweede in Bahrein, tweede in Djedda en enorm snel in Japan, wat een circuit dat lastig is voor een coureur", vertelt hij tegenover PlanetF1.

Slecht tweede deel

Toch is hij ook realistisch over de latere prestaties van Pérez later in het seizoen: "Vanaf Monaco vielen de wielen van de wagen wat betreft zijn seizoen en vanaf dat punt hebben we teveel punten verloren. We hebben meer races dan elk ander team gewonnen dit jaar met een redelijke marge en hadden evenveel pole positions als McLaren. Derde in het constructeurskampioenschap en als je kijkt naar het verschil met de tweede auto, dan is het duidelijk dat het gewoon te groot is geweest, vooral vanaf dat punt in het jaar. We hebben het proberen te begrijpen en met Sergio gekeken naar zijn problemen, maar het was zeer duur wat betreft verloren punten in het constructeurskampioenschap."

