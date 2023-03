Redactie

Woensdag 22 maart 2023 18:46

Lewis Hamilton en Lando Norris beleefden afgelopen weekend een turbulent race in de woestijn van Saoedi-Arabië. Hamilton bleef gefrustreerd achter nadat zijn Mercedes W14 niet voldeed aan de verwachtingen voor het seizoen, terwijl Norris achteraan op de grid moest vechten met McLaren, dat na twee rondes nog puntloos was.

De twee Britten hebben tot op heden nog geen lekker begin in 2023. Van McLaren werd verwacht dat het team een stap naar voren kon gaan zetten in het nieuwe jaar, maar technische problemen in Bahrein deden het team de das om. Oscar Piastri liet tijdens de kwalificatie zien dat er wel degelijk wat snelheid in de MCL60 zat, maar dat kwam er tijdens de wedstrijd niet uit. Bij Mercedes zijn de problemen ook nog niet voorbij. De renstal uit Brackley hoopte dat de W14 ze dichter bij Red Bull Racing zouden brengen, maar de achterstand is groter dan vorig jaar.

Golfbuddy's

Het duo heeft voor de woensdag na de Grand Prix van Saoedi-Arabië gekozen voor een golfmiddag, waarbij Hamilton een foto van het duo plaatste op Instagram. De 23-jarige Norris heeft in het verleden meegedaan aan een aantal professionele toernooien en noemde de sport een belangrijk middel om de druk van de Formule 1-schijnwerpers te verlichten. Hamilton gebruikt de pauzes tussen de raceweekenden regelmatig om verschillende sporten uit te proberen. Dit keer koos hij voor een rondje golf met zijn landgenoot.