Op zaterdag werd het record voor de duurste Formule 1-auto ooit bijna verdubbeld. De Mercedes W196 R Stromlinienwagen, waarmee in 1954 en 1955 door zowel Juan Manuel Fangio als Sir Stirling Moss werd geracet, veilde bij Sotheby's voor meer dan 51 miljoen euro.

De Stromlinienwagen is een speciale uitvoering van de W196. Zoals de naam al suggereert, is het een speciaal ontworpen carrosserie voor snellere circuits waar hogere snelheden worden behaald. De W196 werd in zowel 1954 en 1955, de eerste twee seizoenen van Mercedes in de Formule 1, gebruikt. Juan Manuel Fangio, die gedurende 1954 overkwam van Maserati, won het kampioenschap in beide jaren, met Sir Stirling Moss als teamgenoot in 1955. In het tweede jaar domineerde Mercedes met maar liefst negen overwinningen uit twaalf races, waarvan er drie in de Stromlinienwagen behaald werden. Het is tot heden de enige F1-auto ooit met gesloten wielen die een Grand Prix heeft gewonnen. Aan het einde van 1955 trok Mercedes zich echter terug van alle motorsport na de beruchte ramp tijdens de 24 Uur van Le Mans van dat jaar, waarin een Mercedes 300 SLR het publiek in werd gelanceerd en explodeerde, met als gevolg dat maar liefst 84 mensen omkwamen - de grootste ramp in de geschiedenis van alle motorsport.

Artikel gaat verder onder video

De Mercedes W196R Stromlinienwagen

Duurste F1-auto ooit

Opmerkelijk genoeg stond het record voor de duurste F1-auto aller tijden al op naam van de W196. Op het Goodwood Festival of Speed in 2013 veilde het andere exemplaar, die ook door Fangio werd gebruikt, voor 24,2 miljoen pond. Op zaterdag veilde de W196 R met chassisnummer 00009/54 voor maar liefst 42,6 miljoen pond, of ongeveer 51,2 miljoen euro. De auto is hersteld maar nog steeds helemaal origineel wat betreft onderdelen, inclusief het originele startnummer. Er zijn in totaal vier W196 R Stromlinienwagens gemaakt, en dit is de eerste keer ooit dat er een is geveild. In totaal werden er veertien W196's gemaakt door Mercedes, en tot op heden is de veiling van 2013 de enige keer dat er ooit een beschikbaar is geweest. Bekijk hier onder hoe de veiling ging!

Gerelateerd