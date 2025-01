Jos Verstappen vertelt dat hij zich niet te veel meer probeert te bemoeien met het doen en laten van zoon Max, maar dat hij wel nog altijd degene is die altijd eerlijk zal zeggen wat er wel en niet goed gaat: "Dat waardeert hij ook."

Max Verstappen is ondanks zijn leeftijd van 27 jaar inmiddels een veteraan in de Formule 1. De Nederlander heeft vier wereldkampioenschappen achter zijn naam staan en maakt zich op voor zijn elfde seizoen in de sport. Toch blijft er altijd ruimte voor verbetering. Verstappen is altijd kritisch op zijn prestaties en streeft naar perfectie. Die mindset is hem deels bijgebracht door vader Jos Verstappen. Jos is zelf voormalig Formule 1-coureur en heeft zijn passie inmiddels gevonden in de rallysport.

Leermeester

Menig Formule 1- of Verstappen-fan zal weten hoe Jos en Max vroeger stad en land doorkruisten om deel te nemen aan kartraces. Verstappen senior kon een strenge leermeester zijn, maar heeft Max op die manier wel ontzettend veel bijgebracht. Inmiddels staat de Red Bull Racing-coureur alweer enige tijd op eigen benen. Verstappen junior kent het klappen van de zweep en hoeft niet meer gestuurd te worden, al neemt hij het advies van zijn vader nog altijd ten harte.

Nog altijd eerlijk

"Zeker in de beginfase van zijn carrière heb ik hem een richting gegeven", vertelt Jos in de podcast Op De Rallykoffie. "Inmiddels is hij oud en wijs genoeg om dat zelf te doen. Ik ben nog wel degene die nog steeds altijd eerlijk zegt wat er wel en wat er niet goed gaat. Dat waardeert hij ook. Dat heeft iedereen nodig. Ik heb altijd het beste met hem voor en we willen natuurlijk alles winnen, maar daar hoort ook kritiek bij."

