McLaren-CEO Zak Brown blikt terug op de "stressvolle" slotfase van het Formule 1-seizoen van 2024, en laat optekenen dat hij liever de jager is, dan dat er op hem en de zijnen wordt gejaagd.

Het Formule 1-team van McLaren was één van de grote verrassingen van afgelopen seizoen. Na een matige start zette de Britse formatie plotseling grote stappen voorwaarts, en vanaf het raceweekend in Miami beschikte de renstal van Lando Norris en Oscar Piastri over het snelste pakket. In het constructeurskampioenschap werd Red Bull Racing ingehaald, en Norris wist zich op te werpen tot uitdager van Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Daar trok de Brit aan het kortste eind, maar in Abu Dhabi werd de constructeurstitel wel uit het vuur gesleept.

De jager

Niet Red Bull Racing, maar Ferrari was daar in de slotfase de grote concurrent. Ook de Italiaanse grootmacht maakte op het Yas Marina Circuit namelijk nog aanspraak op de titel: "Het is veel leuker om de jager te zijn", blikt McLaren-CEO Zak Brown terug bij CNBC. "In de tweede helft van het seizoen, werd er in plaats daarvan op ons gejaagd. Je zou je schamen als na alles wat je overkomen is, je het kampioenschap nog verliest in de laatste race."

Gemotiveerd door angst

De Amerikaan vervolgt: "Ik ben net zo gemotiveerd door de angst om te verliezen, als door de sensatie van een overwinning. Het was ontzettend stressvol. Ik zou niet graag één van de monteurs tijdens een pitstop [in Abu Dhabi] zijn geweest. Ze staan onder grote druk. Je bent zo snel als de langzaamste persoon op dat moment. Maar als je tegen één team tot het uiterste moet gaan, dan maar tegen het meest iconische team in de Formule 1", doelt Brown op Ferrari.

