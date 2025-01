Lewis Hamilton had zich één van zijn eerste ritjes voor het team van Ferrari wellicht wat anders voorgesteld dan hoe het gelopen is. De Brit crashte op woensdag zijn bolide in Barcelona en dat is natuurlijk een kleine domper in zijn tweede Ferrari-week. Het team komt nu met een update over de situatie.

De indrukwekkende loopbaan van Hamilton is deze week officieel aan het volgende hoofdstuk begonnen. De Britse coureur verbaasde begin 2024 vriend en vijand door plotseling zijn krabbel te zetten onder een contract bij het team van Ferrari, waar hij vanaf 2025 zal gaan proberen om toch nog zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Goede vriend Fred Vasseur wist de man uit Stevenage te overtuigen om voor hem te komen rijden en dus is hij vanaf dit seizoen te bewonderen in het illustere rood als teamgenoot van Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Medische situatie

Vorige week maandag tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder trots te poseren voor het wereldberoemde huis van Enzo Ferrari en daarmee is zijn dienstverband in Maranello nu echt van start gegaan. Inmiddels heeft Hamilton zelfs al zijn eerste kilometers in een Ferrari achter de rug, al ging dat niet met groot succes en beleefde hij zijn eerste crash op het circuit van Barcelona. Inmiddels hebben we via Craig Slater van Sky Sports een update gehoord over zijn medische toestand: "Hij is door een hoge pief bij Ferrari omschreven als compleet in orde", zo rapporteert hij.

Oorzaak crash

Slater vervolgt: "De auto moest wel hersteld worden en terug naar de pits gaan voor reparaties." Inmiddels zou er ook een mogelijke oorzaak van de crash, die volgens Ferrari omschreven werd als 'doodnormaal voor deze tijd van het jaar'. Volgens het Italiaanse Autoracer werd de crash ‘waarschijnlijk’ veroorzaakt door een hobbel in de derde sector, waardoor de auto ‘ernstige’ schade opliep. Daarmee lijkt het er dus op dat het niet helemaal de schuld van Hamilton was met de crash. Inmiddels zou de zevenvoudig wereldkampioen weer vertrokken zijn uit Barcelona en gaat de focus richting de testdagen van Bahrein, later deze maand.

