Pierre Gasly gaat dit jaar beginnen aan zijn derde seizoen bij het team van Alpine en in aanloop naar het nieuwe Formule 1-jaar is er op het internet wat rumoer ontstaan over het kapsel van de Fransman. Volgens verschillende mensen op het internet heeft hij namelijk een haartransplantatie ondergaan.

Het team van Alpine beschikt dit jaar over de diensten van Jack Doohan en Gasly, waarbij laatstgenoemde alweer aan zijn derde seizoen bij het team uit zijn geboorteland begint. In aanloop naar het nieuwe jaar is er op het internet wat verwarring ontstaan rondom Gasly. De Fransman verscheen na de vakantie met een vrij kortgeschoren hoofd met naar achter liggende haarlijn in het openbaar, waardoor op social media-platformen als Instagram en X de vraag ontstond of Gasly wellicht een haartransplantatie had genomen tijdens de winterstop.

Een persoon op X heeft er een hele theorie over gelanceerd waarom dat zo zou zijn en daaronder ontstond dan weer een hoop commentaar. Met een complete analyse en verschillende redenen wordt er uitgelegd waarom Gasly een haartransplantatie ondernomen zou hebben. Niet iedereen kan het detectivewerk waarderen in de comments: "Zoveel graven in iemands privéleven is een echte inbreuk op de privacy", schrijft een persoon. "Wat maakt het uit of hij een haartransplantatie heeft gehad? No big deal", schrijft weer iemand anders. Ook op Instagram is er een post met Gasly verschenen die complimenten ontvangt van Susie Wolff en ook daar zijn ze het eens over de situatie: "Ik herken een haartransplantatie is als ik er een zie, goed voor hem!"

Did Pierre Gasly get a hair transplant over the 2025 F1 winter break? Here’s why the answer is yes.



1. Pierre comes from a family that is…not genetically gifted with good hairlines. But at least he’s not alone in it - his brothers are also in the trenches. pic.twitter.com/ff8xvs0fRn — Leslie 🏎️✨ (@formula_les) January 29, 2025

