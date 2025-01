Lewis Hamilton verraste voorafgaand aan het seizoen van 2024 vriend en vijand, toen het nieuws naar buiten werd gebracht dat hij vanaf aankomend seizoen voor het team van Ferrari uit zal gaan komen. De 40-jarige Brit reed ruim elf jaar voor het team van Mercedes, en verzilverde in Duits dienstverband zes van zijn zeven wereldkampioenschappen. In de zomer van 2023 tekende hij nog een contractverlenging tot eind 2025, dus de beslissing van Hamilton om te vertrekken, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen.

Inmiddels is het echter eindelijk zover. Hamilton heeft zijn eerste meters in een Ferrari achter de rug. Ook de eerste crash is een feit. Tijdens een TPC-testrit op het circuit van Barcelona ging het mis, al bleef de schade beperkt. De grote vraag is echter of het avontuur van Hamilton bij de Italiaanse grootmacht gaat slagen. Kan hij teammaat Charles Leclerc aankomend seizoen direct aftroeven? En kan hij zelf een gooi naar die felbegeerde achtste wereldtitel doen? Laat het hieronder weten.