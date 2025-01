Mark Blundell is van mening dat het Formule 1-seizoen van 2024 tot nu toe het beste seizoen in de sport was van Max Verstappen. Dit omdat de Nederlander om verschillende redenen "echt heel diep" heeft moeten gaan.

Max Verstappen legde afgelopen jaar in Las Vegas beslag op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. Daarmee staat de Nederlander in een zeer indrukwekkend lijstje. Maar waar in 2023 nog record na record werd verbroken, ging het de Red Bull Racing-coureur in 2024 minder voor de wind. Verstappen beschikte voor het overgrote deel van het seizoen niet over de snelste auto, en daarnaast speelde er van alles binnen zijn team.

Artikel gaat verder onder video

Zwaar jaar voor Verstappen

Zo werd teambaas Christian Horner beticht - en vrijgesproken - van grensoverschrijdend gedrag, kondigden verschillende kopstukken waaronder Adrian Newey hun vertrek aan en was de toekomst van teammaat Sergio Pérez vrijwel het hele seizoen onderwerp van gesprek. Dat Verstappen ondanks dit alles het wereldkampioenschap heeft veilig weten te stellen, maakt indruk op Mark Blundell: "Max is nog steeds een jonge kerel. Dat is op heel veel manieren opmerkelijk, want hij heeft volwassenheid om te doen wat hij heeft gedaan: vier wereldtitels op zijn naam", klinkt het bij CasinoApps.

Indrukwekkende prestatie

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Hij behoort tot de grootsten, daar bestaat geen twijfel over. Vanaf mijn oogpunt zou ik zeggen dat het seizoen van 2024 zijn beste seizoen tot nu toe is geweest, omdat hij dat seizoen écht diep heeft moeten gaan. En dat terwijl er op de achtergrond van alles speelde: politiek binnen het team en grote vraagtekens rondom zijn teamgenoot. Dat heeft hem niet geholpen. Andere teams hadden daar hun voordeel mee kunnen doen, maar Verstappen was simpelweg briljant."

Gerelateerd