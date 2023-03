Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 12:03

Het team van Mercedes is niet al te best begonnen aan het nieuwe seizoen en ook teambaas Toto Wolff krijgt er met enige regelmaat van langs in de media. Nico Rosberg neemt het nu echter op voor zijn oude baas en betitelt de Oostenrijker als de beste teambaas die er rondloopt in de paddock.

Mercedes en dan met name Lewis Hamilton werden het afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië maar weer eens met de neus op de feiten gedrukt. De Mercedes is niet meer de machine van een aantal jaren geleden en de zevenvoudig wereldkampioen kan dus niet meestrijden om de voorste posities op de grid. Die rol is inmiddels weggelegd voor het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Het dominante duo scoorde net als in Bahrein een knappe één-twee en momenteel lijken de Oostenrijkers onaantastbaar.

Artikel gaat verder onder video

Groote succesverhaal ooit

En daardoor blijft het borrelen rondom alles en iedereen bij Mercedes. Zelfs teambaas Wolff, de man die het team naar acht constructeurskampioenschappen wist te leiden, moet het met enige regelmaat ontgelden in de media. Rosberg verleent zijn oude teambaas nu echter de nodige verdediging. "Het is ongelofelijk lastig. Een enorm lastige situatie voor iedereen. Ze zijn zó aan succes gewend en hebben het grootste succesverhaal ooit geschreven in alle sporten bij elkaar met acht wereldtitels op een rij", begint de Duitser.

De beste teambaas

Hij vervolgt: "Oké, Toto is uiteindelijk de persoon die verantwoordelijk is. Voor mij is hij echter de beste teammanager en teambaas in de Formule 1." De man die in 2016 wereldkampioen werd onder Wolff houdt het vertrouwen. "De competentie is duidelijk. Dat heb ik zelf mogen maken en de successen van de laatste jaren zijn daar het bewijs van. Maar elk succes komt op een bepaald moment aan zijn einde. Dat is altijd het geval geweest en nu is het gewoon ontzettend moeilijk om een ommekeer te maken", besluit Rosberg.