Yuki Tsunoda heeft naar verluidt tóch een contract bij Red Bull Racing weten te bemachtigen. Verschillende nieuwssites melden dat de Japanner in 2025 zal fungeren als reservecoureur voor de Oostenrijkse grootmacht.

Het zullen een aantal pittige weken voor Yuki Tsunoda zijn geweest. Naarmate het ontslag van Sergio Pérez bij Red Bull Racing steeds waarschijnlijker werd, behoorde de 24-jarige coureur samen met Liam Lawson tot de mogelijke opvolgers van de Mexicaan. Tsunoda heeft inmiddels vier seizoenen ervaring in de Formule 1 bij zusterteam Racing Bulls, en heeft daarnaast de afgelopen jaren een indrukwekkende groei laten zien. Toen eind 2024 bekend werd gemaakt dat het contract van Pérez inderdaad werd ontbonden, werd niet veel later echter bekend gemaakt dat het Lawson was die dit jaar de kans krijgt naast Max Verstappen.

Tsunoda versus Lawson

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was het een moeilijke keuze, omdat de twee heren aan elkaar gewaagd zijn. Precies dat was echter ook doorslaggevend. Lawson heeft immers nog maar elf races achter zijn naam staan. Horner is daarom van mening dat de Nieuw-Zeelander meer potentie heeft. Dat is ongetwijfeld een klap voor Tsunoda geweest. Zijn toekomst binnen de Red Bull-familie lijkt nu immers een glazen plafond te hebben. Hij kan niet eeuwig voor het zusterteam, dat eigenlijk een opleidingsteam is, blijven rijden.

Reservecoureur Red Bull Racing

Het lijkt er echter op dat het nog niet helemaal is uitgesloten dat Tsunoda in 2025 een Grand Prix voor Red Bull Racing zal gaan verrijden. Verschillende nieuwssites, waaronder News.gp melden namelijk dat de coureur uit Sagamihara is aangesteld als reservecoureur voor Red Bull Racing in 2025. Mocht Verstappen of Lawson onverhoopt tijdens een raceweekend uitvallen, zal Tsunoda dan in de Red Bull plaats mogen nemen. Officieel bericht laat echter nog op zich wachten.

