Andrea Kimi Antonneli gaat dit seizoen beginnen aan zijn avontuur in de Formule 1 en vlak voordat hij daaraan begint heeft hij mooi nieuws: de Mercedes-coureur mag namelijk nu ook de openbare weg op.

Vanaf dit seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin vorig seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Antonelli mag de weg op

Dus gaan we dit seizoen Antonelli op het hoogste podium van de motorsport zien op ongeveer dezelfde leeftijd als waarop Verstappen debuteerde in de koningsklasse. Net als Verstappen reed Antonelli ook eerder kilometers in de snelste wagens ter wereld dan dat hij de openbare weg op moet. De Italiaan deelt op zijn Instagram namelijk heugelijk nieuws: hij heeft vlak voor aanvang van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn rijbewijs weten te behalen.

