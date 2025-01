Vorige week zette de FIA weer eens een bijzondere stap door met een nieuw, zeer verscherpt reglement te komen wat betreft 'wangedrag' van de coureurs. Juan Pablo Montoya snapt niks van de nieuwe regelgeving en wijst op de verschillende maatstaven die gehanteerd worden.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Het motorsportorgaan trad op woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Persconferenties niet live

De actie van de FIA heeft een hoop stof doen opwaaien. Montoya vindt het vooral vreemd omdat veel van de persmomenten helemaal niet live op beeld te zien zijn: "Ik snap het ergens wegens het jonge publiek dat de Formule 1 heeft, maar tegenwoordig horen en gebruiken ze het [de grove taal] allemaal. Op school en in de kleuterklas. Je kunt overal een lijn trekken, maar die persconferenties zijn helemaal niet live. Als het live was, had ik het begrepen. Zeker omdat je dan voor miljoenen mensen spreekt. Maar de vrijdagse of donderdagse perspraatjes, daar begrijp ik het niet van. Ik snap het niet", stelt Montoya tegenover CasinoApps.

Verschillende maatstaven

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Je wil persoonlijkheden en mensen die zichzelf uitspreken. Het gaat erom hoe de media ermee omgaat. Zij kunnen er een heel groot probleem van maken." Hij zet hij vraagtekens bij de manier waarop in 2024, toen Charles Leclerc en Max Verstappen twee totaal verschillende straffen kregen en de verschillende maatstaven: "Als het George Russell geweest was die gescholden had, was de reactie heel anders geweest dan bij Max. Dat hoorde je toen Charles het deed. Iedereen haalde zijn schouders op en ging weer verder. Toen Max het deed, behandelde iedereen hem alsof hij een verschrikkelijk persoon is."

