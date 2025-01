Max Verstappen brengt honderden uren per jaar door op zijn simulator, deels als tijdverdrijf en hobby, maar ook deels om zichzelf scherp te houden en om internationale circuits zo goed mogelijk te leren kennen. Verstappen zal voorlopig echter niet met een VR bril op te zien zijn, gezien de Nederlander meent misselijk te worden van de technologie.

Verstappen is in de afgelopen jaren steeds actiever geworden in simracing, en neemt zijn gereedschap zelfs mee naar Grands Prix om het op zijn hotelkamer te spelen tijdens een raceweekend. In 2024 was de Nederlander meerdere keren tot diep in de nacht voor een Grand Prix nog online op iRacing, en onlangs deed Verstappen in 2025 nog mee aan de virtuele versie Daytona als wild card. Dit heeft echter ook kritiek met zich meegebracht. Sky F1-commentator David Croft herhaalde tijdens de Grand Prix van Hongarije meerdere keren dat het rijgedrag - en gedrag op de radio - te maken zou moeten hebben met het simracen, en dat Verstappen door zijn lange nacht niet genoeg zou hebben geslapen.

Ik werd er een beetje misselijk van

Virtual Reality, of VR, is de logische volgende stap voor simracen om te maken om het racen nóg realistischer te maken, vergeleken met het daadwerkelijke rijden van een echte auto op een circuit. Verstappen zegt dat hij er voorlopig nog geen plannen voor heeft om het te integreren op zijn simulator, maar dat het zeker iets is wat in de toekomst kan veranderen. “Ik heb het geprobeerd, maar dat is al een paar jaar geleden," zo herinnert Verstappen zich bij de Track Limits podcast. "De technologie is [sindsdien] al enorm verbeterd, zelfs voor simracen. Maar destijds werd ik er een beetje misselijk van tijdens het rijden, omdat je geen ruimtelijk inzicht hebt. Maar dat was drie, vier jaar geleden en de technologie is enorm verbeterd. Een paar vrienden van me hebben het vaak uitgeprobeerd, en het begint al aardig op te schieten. Ik denk dat het iets is dat meer tijd nodig heeft om er echt het maximale uit te halen, maar het is iets heel interessants voor de toekomst."

