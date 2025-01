Was dit het allermooiste kunststukje uit de legendarische carrière van Fernando Alonso?

Voor Formule 1-coureurs die overwinningen pakken zullen er natuurlijk altijd races bestaan die voor altijd bij zullen blijven. Als je aan Fernando Alonso vraagt om zo'n race op te rakelen, bestaat de kans dat hij met de Grand Prix van Europa van 2012 op de proppen komt in thuisland Spanje. We blikken terug op zijn briljante middag in Valencia.

Alonso staat inmiddels alweer op het bizarre aantal van 401 racestarts in de Formule 1 en de alom geprezen Spanjaard staat op het punt om ook aan het volgende seizoen in de Formule 1 te beginnen. Of hij nog ooit een overwinning weet te pakken, dat is de grote vraag. Wél heeft hij in het verleden natuurlijk de nodige briljante dingen laten zien op het hoogste podium van de motorsport. Ter ere van de man uit Oviedo blikken we terug op één van zin mooiste kunststukjes uit zijn carrière in misschien wel zijn beste seizoen aller tijden: de Grand Prix van Europa in 2012 op het Valencia Street Circuit.

Grand Prix van Europa

De Grand Prix van Europa vormde gedurende het eerste gedeelte van dit millennium een vaste prik op de kalender in de Formule 1. De race werd eerst voornamelijk op de Nürburgring in Duitsland verreden, maar in 2008 verhuisde de race richting het Valencia Street Circuit. De race werd gewonnen door Felipe Massa, Rubens Barrichello, en tweemaal Sebastian Vettel en dat leverde niet altijd evenveel spektakel op. Totdat de briljante rit in 2012 verreden werd.

De Grand Prix was de achtste race van het jaar en de spanning in het kampioenschap was tot dat punt om te snijden. De eerste zeven races van het seizoen leverden maar liefst zeven winnaars op, een unicum. Er lagen dus blijkbaar voor het hele veld kansen en dat zorgde ervoor dat het veld dicht bij elkaar lag vooraan. Lewis Hamilton kwam naar Spanje als leider in het kampioenschap met 88 punten, gevolgd door Alonso op 86 punten en Vettel op 85 punten.

Spectaculaire zaterdag

De kwalificatie op de zaterdag leverde meteen een paar dijken van verrassingen op. Mark Webber kwam door DRS-problemen niet verder dan Q1 in zijn Red Bull. De grote favoriet bij de fanatieke Spanjaarden, Alonso in zijn Ferrari, vloog zeer verrassend in Q2 eruit op slechts vier duizendsten van Kamui Kobayashi uit Japan. Een aderlating en grote teleurstelling voor zowel de nummer twee in het kampioenschap als de vele fans in Valencia. Ook Michael Schumacher in zijn Mercedes en Felipe Massa voor Ferrari vonden verrassend hun Waterloo. Een dramatische dag dus voor de Italianen van Ferrari.

Met de geruststellende gedachte van een vanaf P11 startende Alonso wist uiteindelijk Vettel de pole position te pakken op het stratencircuit. De Duitser was daarmee Hamilton te snel af. Pastor Maldonado reed verrassend richting de derde stek met zijn Williams, gevolgd door Romain Grosjean en Kimi Raikkonen in de Lotus-Renault. Nico Rosberg, Kobayashi, Nico Hülkenberg, Jenson Button en Paul di Resta complementeerden de top tien. Een startopstelling die veel kansen bood aan het hele veld, al zal men buiten de top tien niet echt gerekend hebben op mogelijke winnaars. Zelfs niet thuisheld Alonso vanaf de elfde stek.

Spektakel

De uitslag in de kwalificatie betekende een voorbode voor wat er op de zondag stond te gebeuren. Het circuit in Valencia werd vaak bekritiseerd omdat inhalen veel te lastig zou zijn, maar daar was op de zondag in 2012 niks van te merken. Raikkonen kende de beste start en schoof op naar P3 ten opzichte van Maldonado, terwijl even later Grosjean de McLaren van Hamilton wist te passeren. In ronde 19 wist Alonso eindelijk Schumacher, destijds bezig aan zijn tweede periode in de Formule 1, te passeren. Voor hem en de uitzinnige Spaanse fans smaakte dat naar meer. De huidige Aston Martin-coureur wist in de luwte van alle chaos op de baan steeds verder naar voren te schuiven op het Valencia Street Circuit.

Even later waren het Kobayashi en Bruno Senna die elkaar raakten. Het neefje van Formule 1-legende Ayrton Senna wist ternauwernood zijn Williams uit de muur te houden. Alonso wist ondertussen Di Resta te passeren, waardoor hij opschoof naar P4. Zeven plekken voor de plaats waar de tweevoudig wereldkampioen van start ging. Na een safety car-situatie door een probleem bij Heikki Kovalainen, ging het volledig los. Alonso was het beste bij de les en hij passeerde meteen bij de herstart Grosjean, waardoor hij op wist te schuiven naar een plek die recht gaf op een podiumbezoekje. De Ferrari-coureur had daar naar alle waarschijnlijkheid voorafgaand aan de race al voor getekend.

Feest op de tribunes

De Spaanse fans konden dus op de banken en even later was het feest al helemaal compleet. De Red Bull van Vettel, die uiteindelijk later dat jaar de wereldtitel wist te pakken, gaf de geest. Alonso kon zo tegen alle verwachtingen in naar de leiding van de race, met uitzinnige fans - die bijna niet konden geloven wat ze op dat moment zagen - op de tribune tot gevolg. Even later vond ook de Lotus van Grosjean het welletjes geweest en daarmee was hij het volgende slachtoffer van de slopende race in de Spaanse zon.

Daarmee was het spektakel nog niet compleet. De race liep langzaam richting zijn eind en Maldonado rook zijn kansen schoon op een podium. De Venezolaan greep zijn kans op Hamilton, maar dat ging niet volgens plan. De twee raakten elkaar en Hamilton zag zijn race tot een einde komen. Gevolg: een gefrustreerde, op het stuur slaande Hamilton die verbouwereerd achterbleef. En daarmee was de angel uit de spectaculaire race gehaald. Alonso kwam als eerste over de streep en behaalde daarmee een geniale overwinning vanaf P11, misschien wel de allerbeste overwinning uit de loopbaan van de 43-jarige coureur. Raikkonen en een bovendien zeer verrassende Schumacher gingen met hem mee naar het podium.

