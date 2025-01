Welke rookie gaat het meeste indruk maken in het Formule 1-seizoen van 2025?

Dit seizoen verschijnen er maar liefst vijf nieuwe gezichten op de Formule 1-grid. Bij een aantal zijn de verwachtingen hooggespannen, terwijl sommigen zich bij anderen afvragen of ze niet door het ijs zullen zakken. Van welke rookie heb jij de hoogste verwachtingen in 2025?

Max Verstappen debuteerde in 2015 op zeventienjarige leeftijd in de Formule 1 bij Toro Rosso. Het seizoen hierop werd hij vanaf het raceweekend in Barcelona naar Red Bull Racing gepromoveerd, waar hij het vertrouwen uitbetaalde door zijn debuutrace direct te winnen. De overige teams zagen hoe een zeventienjarig talent een race won, en besloten ook in te zetten op jong talent. Mannen als Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris en Alexander Albon maakten stuk voor stuk niet lang hierna hun debuut in de sport.

Vijf debutanten in 2025

De afgelopen jaren was die trend echter wat gedraaid. Nadat er een paar keer was misgeschoten door jonge coureurs de kans te geven - denk aan namen als Mick Schumacher, Nyck de Vries en Logan Sargeant - hielden teams steeds vaker vast een ervaren routiniers. In 2025 zal dat voor het eerst weer anders zijn. Aankomend seizoen maken namelijk maar liefst vijf coureurs hun debuut op de grid: Oliver Bearman bij Haas, Gabriel Bortoleto bij Sauber, Isack Hadjar bij Racing Bulls, Jack Doohan bij Alpine en Kimi Antonelli bij het grote Mercedes.

Maar wie van die vijf gaat het meeste indruk maken in hun eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport? Laat het hieronder weten.

