Het Formule 1-seizoen van 2025 komt langzaam maar zeker dichterbij. Als de lijn van afgelopen jaar wordt doorgetrokken, belooft het een enorm spannend jaar te worden.

Het belooft op verschillende vlakken een ontzettend interessant jaar in de Formule 1 te gaan worden. De reglementen gaan vanaf 2026 volledig op de schop, wat betekent dat er voor 2025 zowel aan de auto's als het regelboekje, vrij weinig verandert. De bolides voor dit jaar zullen daarom met name evoluties zijn van hun voorgangers, en dat is goed nieuws voor de neutrale fan. De performance van McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en bij vlagen ook Mercedes lag aan het eind van het seizoen van 2024 enorm dicht bij elkaar, wat betekent dat we dit jaar zomaar eens een ontzettend spannende strijd om het wereldkampioenschap en het constructeurskampioenschap kunnen gaan krijgen.

Een jaar vol kanshebbers

Max Verstappen is er ongetwijfeld op gebrand om zijn vijfde achtereenvolgende titel uit het vuur te slepen, maar de Nederlander krijgt sterke concurrentie. Zo weet Lando Norris inmiddels hoe het is om voor een wereldtitel te vechten, heeft George Russell de benodigde ervaring in de kop van het veld en neemt de meest succesvolle coureur van de huidige grid, voor het eerst plaats in een Ferrari. Lewis Hamilton zal alles op alles zetten om in het rood zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap uit het vuur te slepen. Maar ook teammaat Charles Leclerc kan niet uitgesloten worden. Het belooft op voorhand dus een jaar vol kanshebbers te worden, zowel bij de coureurs als bij de teams.

